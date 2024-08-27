Киев инициировал заседание Совета НАТО-Украина: в чем причина

Представители стран-членов Альянса во время собрания выслушают украинского министра обороны Рустема Умерова, рассказала пресс-секретарь генсека НАТО Фара Дахлалла. Тот поделится с союзниками данными о ситуации на фронте и расскажет о потребностях Киева.

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По просьбе официального Киева в среду, 28 августа, состоится заседание Совета НАТО-Украина. Связано это с последними обстрелами ВС РФ. Об этом заявила пресс-секретарь генсека Альянса Йенса Столтенберга Фара Дахлалла, передает агентство Reuters.

По ее словам, встреча в среду пройдет на уровне послов и украинский министр обороны Рустем Умеров по видеосвязи должен будет рассказать союзникам о ситуации на поле боя, а также приоритетных потребностях Киева в целом.

Еще одна тема, которую планируют обсудить на будущей встречи, касается российского террора. Последние несколько дней ВС РФ массированно атакуют украинские регионы при помощи различного вооружения.

"Завтрашняя встреча состоится после недавней волны мощных российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины и намерены и дальше укреплять ее", — заявила Фара Дахлалла.

Стоит отметить, что Совета Украина-НАТО был создан в прошлом году и он направлен на то, чтобы обеспечить более тесную координацию между Альянсом и Киевом, который нуждается в помощи. В заседаниях обычно принимают участие послы стран-членов, а также украинские официальные лица. Встреча, которая состоится 28 августа, была инициирована Украиной.

Напомним, 21 августа сообщалось, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные средства ПВО, о чем писали в Bloomberg. Украина получает установки противовоздушной обороны IRIS/T немецкого производства. При этом не поступают комплексы Patriot, о которых на саммите НАТО в Вашингтоне рассказал президент Джо Байден, пояснили журналисты.

26 августа РФ применила свыше сотни ракет и дронов и это была самая массированная атака по Украине за время полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский заявил о многих повреждениях в энергетике после обстрела ВС РФ. По его словам, всюду продолжаются восстановительные работы, в ряде регионов открывают Пункты несокрушимости. В связи с этим украинский президент призвал партнеров снять ограничения в дальнобойности.