Ракетний удар по Кривому Рогу: потужний вибух пролунав у прямому етері (відео)

Внаслідок ворожого обстрілу поранення дістали п'ятеро осіб. За попередніми даними, ЗС РФ атакували місто "Іскандером-М", пуск якого здійснювався з окупованого Криму.

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Потужний вибух було чутно під час включення начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, який інформував про закінчення пошуково-рятувальних робіт на місці ракетного удару по готелю "Аврора" вночі 26 серпня. Про це повідомляє "Суспільне".

Євген Ситниченко інстинктивно пригнувся та констатував, що у місті "прильотик".

Ведучі своєю чергою закликали його пройти до безпечного місця, поки не мине загроза.

Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ попереджало про загрозу балістичного удару та закликало мешканців негайно перейти в укриття.

Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибух, закликавши містян утриматися від публікації фото з місця подій.

"Ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури", — трохи згодом поінформував він, додавши що швидкі забрали до лікарні чотирьох людей.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог атакував місто, коли Кривий Ріг у жалобі.

"І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих", — зазначив посадовець.

Також, за його інформацією, після удару пошкоджені інфраструктура та авто, окрім того, сталося займання.

Пізніше він уточнив, що постраждали четверо чоловіків 29, 41, 44 та 60 років, у яких осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі потерпілі знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка, яка буде оговтуватися вдома.

Інформація щодо завданих містянам збитків наразі уточнюється. Моніторинговий канал Monitor стверджує, що ЗС РФ атакували Кривий Ріг ракетою "Іскандер-М", пуск якої здійснювався з окупованого Криму.

Нагадаємо, у вівторок вдень, 27 серпня, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що росіяни завдали "прямий ракетний удар" по готелю "Аврора" у Кривому Розі. Одну з постраждалих, 43-річну жінку, витягнули з-під завалів вчора вранці. З його слів, жінку доправили у реанімацію, вона прийшла до тями, але стан важкий.