Ракетный удар по Кривому Рогу: мощный взрыв прогремел в прямом эфире (видео)

В результате вражеского обстрела ранения получили пять человек. По предварительным данным, ВС РФ атаковали город "Искандером-М", пуск которого осуществлялся из оккупированного Крыма.

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Мощный взрыв был слышен во время включения начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, который информировал об окончании поисково-спасательных работ на месте ракетного удара по гостинице "Аврора" ночью 26 августа. Об этом сообщает "Суспільне".

Евгений Ситниченко инстинктивно пригнулся и констатировал, что в городе "прилетик".

Ведущие, в свою очередь, призвали его пройти в безопасное место, пока не минует угроза.

Перед этим Командование Воздушных Сил ВСУ предупреждало об угрозе баллистического удара и призвало жителей немедленно перейти в укрытие.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве, призвав горожан воздержаться от публикации фото с места событий.

"Ракетное поражение объекта гражданской инфраструктуры", — чуть позже проинформировал он, добавив что скорые забрали в больницу четырех человек.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг атаковал город, когда Кривой Рог в трауре.

"И в очередной раз целится по гражданским. На сейчас известно о 3 пострадавших", — отметил чиновник.

Также, по его информации, после удара повреждены инфраструктура и авто, кроме того, произошло возгорание.

Позже он уточнил, что пострадали четверо мужчин 29, 41, 44 и 60 лет, у которых осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших и 54-летняя женщина, которая будет оправляться дома.

Информация о нанесенном горожанам ущербе пока уточняется. Мониторинговый канал Monitor утверждает, что ВС РФ атаковали Кривой Рог ракетой "Искандер-М", пуск которой осуществлялся из оккупированного Крыма.

Напомним, во вторник днем, 27 августа, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что россияне нанесли "прямой ракетный удар" по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. Одну из пострадавших, 43-летнюю женщину, вытащили из-под завалов вчера утром. По его словам, женщину доставили в реанимацию, она пришла в себя, но состояние тяжелое.