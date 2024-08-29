"Продовжує горіти": нові супутникові знімки з нафтобази "Атлас" після атаки БпЛА (фото)

Попри спроби рятувальників об'єкт у Ростовській області продовжує горіти і вогонь перекидається на найближчі цистерни з паливом. Водночас пожежникам не вистачає спеціальних апаратів для гасіння.

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У ніч на 28 серпня в Ростовській області було атаковано нафтобазу "Атлас", яка є частиною "Росрезерву". Пожежники багато годин не могли впоратися з наслідками удару. Про це свідчать нові супутникові знімки, якими ділиться "Радіо Свобода".

Кадри, які були зроблені вчора за кілька годин після попередніх, показують, що в середу вогонь продовжив поширюватися територією і перекинувся на третій резервуар із паливом.

"Супутникові знімки показують поширення вогню територією нафтобази "Росрезерву" поруч із хутором Астахов у Ростовській області. Дані системи NASA FIRMS, що відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що в четвер нафтобаза продовжує горіти", — йдеться в повідомленні.

У "Радіо Свобода" окремо написали, що місцеві медіа згадували про ще одну проблему, з якою зіткнулися росіяни внаслідок атаки. Пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що палає.

Глава адміністрації Кам'янського району Ростовської області Володимир Савін у своєму Telegram-каналі написав, що у зв'язку з пожежею після атаки БпЛА було введено режим підвищеної готовності.

"Фахівці екстрених служб ведуть боротьбу з пожежею цілодобово. Необхідну допомогу надає регіональна влада, на місці перебуваю я сам, інші керівники районної та місцевої адміністрації", — написав Володимир Савін.

Окремо він зазначив, що для місцевих жителів організували підвезення води та продуктів, а ситуація нібито під контролем.

"Загрози поширення вогню на найближчі населені пункти немає", — підсумував голова адміністрації Кам'янського району.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазах і складу БК у РФ. Унаслідок ураження нафтобази "Атлас" під Ростовом виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Спецоперацію провели ССО і ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.