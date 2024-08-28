Без ознак гасіння пожежі: який вигляд має нафтобаза "Атлас" після атаки (супутникові знімки)

На опублікованих кадрах можна побачити густий чорний дим, який поширювався територією об'єкта Росрезерву. OSINT-аналітик MT Anderson припустив, що загалом вдалося уразити 5 цистерн із паливом, але це не підтверджено.

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У ніч на 28 серпня дрони атакували нафтобазу "Атлас" у Ростовській області, яка є частиною Росрезерву. Це призвело до певних наслідків для росіян, які видно на супутникових знімках. Їх опублікувало "Радіо Свобода".

На опублікованих кадрах можна помітити, що після ураження нафтобази там дійсно почалася сильна пожежа, а густий чорний дим став поширюватися територією російського об'єкта. Це свіжі знімки, які було зроблено в середу, 28 серпня.

"На світлині можна побачити, що горять два резервуари з паливом, ще кілька мають сліди пошкоджень", — ідеться в повідомленні.

ЗМІ показали супутникові знімки з ураженої нафтобази "Атлас" Фото: Радіо Свобода ЗМІ показали супутникові знімки з ураженої нафтобази "Атлас" Фото: Радіо Свобода

OSINT-аналітик MT Anderson на своїй сторінці в соціальній мережі Х також опублікував кадри, зроблені в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області. Саме там розташована нафтобаза "Атлас", яку атакував БПЛА.

Аналітик зазначив, що горить щонайменше дві цистерни, а ще як мінімум одна — пошкоджена.

"Знебарвлення трьох інших резервуарів може вказувати на пошкодження, але 100% впевненості немає. Видно достатню кількість пожежних бригад, але ознак гасіння не спостерігаємо", — продовжив MT Anderson.

Аналітик показав супутникові знімки з ураженої нафтобази "Атлас" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що одразу дві нафтобази Росрезерву зайнялися після атаки БПЛА. Спочатку губернатор Ростовської області Василь Голубєв ніяк не коментував інцидент, але за 5 годин все ж підтвердив наявність пожеж.

Пізніше джерела Фокусу розповіли, що в Ростовській області загорілася нафтобаза ФГКУ "Атлас" управління федерального агентства державних резервів РФ біля міста Каменськ-Шахтинський. Це була спільна операція з ССО ЗС України. НПЗ атакували за допомогою ударних БПЛА українського виробництва.