Без признаков тушения пожара: как выглядит нефтебаза "Атлас" после атаки (спутниковые снимки)

На опубликованных кадрах можно увидеть густой черный дым, который распространялся по территории объекта Росрезерва. OSINT-аналитик MT Anderson предположил, что всего удалось поразить 5 цистерн с топливом, но это не подтверждено.

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В ночь на 28 августа дроны атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области, которая является частью Росрезерва. Это привело к определенным последствиям для россиян, которые видны на спутниковых снимках. Их опубликовало "Радио Свобода".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что после поражения нефтебазы там действительно начался сильный пожар и густой черный дым начал распространяться по территории российского объекта. Это свежие снимки, которые были сделаны в среду, 28 августа.

"На фотографии можно увидеть, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений", — говорится в сообщении.

СМИ показали спутниковые снимки с пораженной нефтебазы "Атлас" Фото: Радио Свобода СМИ показали спутниковые снимки с пораженной нефтебазы "Атлас" Фото: Радио Свобода

OSINT-аналитик MT Anderson на своей странице в социальной сети Х также опубликовал кадры, сделанные в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области. Именно там расположена нефтебаза "Атлас", которую атаковал БПЛА.

Аналитик отметил, что горит как минимум две цистерны, а еще одна как минимум повреждена.

"Обесцвечивание трех других резервуаров может указывать на повреждения, но 100% уверенности нет. Видно достаточное количество пожарных бригад, но признаков тушения нет", — продолжил MT Anderson.

Аналитик показал спутниковые снимки с пораженной нефтебазы "Атлас" Фото: Скриншот

Напомним, 28 августа сообщалось, что сразу две нефтебазы Росрезерва занялись после атаки БпЛА. Сначала губернатор Ростовской области Василий Голубев никак не комментировал инцидент, но спустя 5 часов все же подтвердил наличие пожаров.

Позже источники Фокуса рассказали, что в Ростовской области загорелась нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ возле города Каменск-Шахтинский. Это была совместная операция с ССО ВС Украины. НПЗ атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства.