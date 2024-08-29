"Продолжает гореть": новые спутниковые снимки с нефтебазы "Атлас" после атаки БПЛА (фото)

Несмотря на попытки спасателей объект в Ростовской области продолжает гореть и огонь перебрасывается на ближайшие цистерны с топливом. При этом пожарным не хватает специальных аппаратов для тушения.

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В ночь на 28 августа в Ростовской области была атакована нефтебаза "Атлас", которая является частью "Росрезерва". Пожарные много часов не могли справиться с последствиями удара. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которыми делится "Радио Свобода".

Кадры, которые были сделаны вчера спустя несколько часов после предыдущих показывают, что в среду огонь продолжил распространяться по территории и перебросился на третий резервуар с топливом.

"Спутниковые снимки показывают распространение огня по территории нефтебазы "Росрезерва" рядом с хутором Астахов в Ростовской области. Данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что в четверг нефтебаза продолжает гореть", — говорится в сообщении.

В "Радио Свобода" отдельно написали, что местные медиа писали об еще одной проблеме, с которой столкнулись россияне в результате атаки. Пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.

Глава администрации Каменского района Ростовской области Владимир Савин в своем Telegram-канале написал, что в связи с пожаром после атаки БПЛА был введен режим повышенной готовности.

"Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывают региональные власти, на месте нахожусь я сам, другие руководители районной и местной администрации", — написал Владимир Савин.

Отдельно он отметил, что для местных жителей организовали подвоз воды и продуктов, а ситуация якобы под контролем.

"Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет", — подытожил глава администрации Каменского района.

Напомним, 29 августа сообщалось, что Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазам и складу БК в РФ. В результате поражения нефтебазы "Атлас" под Ростовом возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Спецоперацию провели ССО и ГУР Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.