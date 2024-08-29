У РФ думають про сухопутний коридор: у Sky News назвали стратегічні наслідки падіння Покровська

За словами журналістів, у РФ знають, що важко підтримувати темп наступу в зимові місяці, тому для РФ залишається, можливо, 10-12 тижнів, щоб досягти своїх цілей. За словами головкома Олександра Сирського, ворог кидає в бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону.

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Для РФ найближча мета війни в Україні — гарантувати безпеку Криму, Донбасу і сухопутного коридору між двома територіями. Так вважає військовий експерт Шон Белл, пише Sky News.

"Цього літа основні зусилля РФ, судячи з усього, зосереджені на гарантуванні безпеки останньої частини Донбасу, і, попри значний рівень втрат, яких зазнали російські сили — понад 1000 жертв на день, — ЗС РФ продовжують повільно, але впевнено просуватися вперед", — зазначив аналітик.

За його словами, Покровськ — стратегічно важливий логістичний і транспортний вузол для українських сил у регіоні.

"Російський президент знає, що дуже важко підтримувати темп у зимові місяці, тому в нього є, можливо, 10-12 тижнів, щоб досягти своїх цілей до настання зими. Якщо російські сили зможуть захопити Покровськ до настання зими, можливо, Путін дасть зрозуміти, що він готовий вести переговори щодо припинення конфлікту", — йдеться в публікації.

Залежно від результатів майбутніх президентських виборів у США ймовірність того, що Путін буде винагороджений за своє жорстоке вторгнення в Україну, зростає, звідси можливі серйозні наслідки для глобальної безпеки, зазначають журналісти.

Головнокомандувач Олександр Сирський 29 серпня повідомив, що робота в штабах триває практично цілодобово, водночас постійно доводиться ухвалювати нестандартні рішення, щоб зміцнити оборону.

"Бої мають винятково жорсткий характер, — зазначив головком. — Ворог кидає в бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ".

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, російські війська просунулися до Покровська.

Також повідомлялося про просування російських військ у районі Куп'янська, Торецька та Вугледара.