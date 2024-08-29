В РФ думают о сухопутном коридоре: в Sky News назвали стратегические последствия падения Покровска

По словам журналистов, в РФ знают, что трудно поддерживать темп наступления в зимние месяцы, поэтому для РФ остается, возможно, 10-12 недель, чтобы достичь своих целей. По словам главкома Александра Сырского, враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону.

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Для РФ ближайшая цель войны в Украине — обеспечить безопасность Крыма, Донбасса и сухопутного коридора между двумя территориями. Так считает военный эксперт Шон Белл, пишет Sky News.

"Этим летом основные усилия РФ, судя по всему, сосредоточены на обеспечении безопасности последней части Донбасса, и, несмотря на значительный уровень потерь, понесенных российскими силами — более 1000 жертв в день, — ВС РФ продолжают медленно, но уверенно продвигаться вперед", — отметил аналитик.

По его словам, Покровск — стратегически важный логистический и транспортный узел для украинских сил в регионе.

"Российский президент знает, что очень трудно поддерживать темп в зимние месяцы, поэтому у него есть, возможно, 10–12 недель, чтобы достичь своих целей до наступления зимы. Если российские силы смогут захватить Покровск до наступления зимы, возможно, Путин даст понять, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта", — говорится в публикации.

В зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в США вероятность того, что Путин будет вознагражден за свое жестокое вторжение в Украину, растет, отсюда возможные серьезные последствия для глобальной безопасности, отмечают журналисты.

Главнокомандующий Александр Сырский 29 августа сообщил, что работа в штабах продолжается практически круглосуточно, при этом постоянно приходится принимать нестандартные решения, чтобы укрепить оборону.

"Бои носят исключительно жесткий характер, — отметил главком. — Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск".

Напомним, что, по оценкам ISW, российские войска продвинулись к Покровску.

Также сообщалось о продвижении российских войск в районе Купянска, Торецка и Угледара.