Провели 66 атак: российские войска продвинулись к Покровску, — ISW (карты)

По словам аналитиков, войска РФ могли продвинуться к реке Журавка в центре Гродовки и достичь южной окраины Мирнограда через Красный Яр и Николаевку. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники отражали 66 атак.

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Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры за 28 августа свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись в центральную часть населенного пункта Мемрик. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 августа.

Российские милитари-блогеры утверждают о захвате Мемрика. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Красного Яра (юго-восток от Покровска) вдоль улицы Артема (Вишневая), которая идет от Красного Яра в Гродовку. Российские источники утверждали о продвижении ВС РФ до реки Журавка в центральной части Гродовки. Сообщалось, что уже достигли южной окраины Мирнограда через Красный Яр и Николаевку. Военкоры также продолжали утверждать, что российские войска продвигаются в районе Новогродовки (к юго-востоку от Покровска).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что подразделения 27-й мотострелковой дивизии Центрального военного округа при поддержке 114-й мотострелковой бригады продвигаются вдоль железной дороги на востоке Новогродовки. Российские и некоторые украинские источники сообщили, что войска РФ достигли восточных окраин Селидово (юго-восток от Покровска) и продвигаются в город после отступления украинских войск с некоторых позиций на востоке Селидово.

ISW пока не нашли визуальных подтверждений присутствия российских войск в Селидово, но Машовец сообщил 28 августа, что подразделения 90-й танковой дивизии при поддержке подразделений 27-й мотострелковой дивизии сумели прорваться в направлении Селидово с севера по трассе E50 Селидово – Карловка, что соответствует недавним заявлениям РФ о российском продвижении в Селидово через Михайловку. Генштаб ВСУ сообщил о высокой частоте российских атак к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Покровска 27 и 28 августа и отметил, что более половины российских наземных атак на Покровском направлении 28 августа были сосредоточены в районе Селидово и Новогродовки.

Покровск: карта боев

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российские 589-й и 433-й мотострелковые полки (27-я мотострелковая дивизия) с недавними успехами к юго-востоку от Покровска. Сообщается, что недавно подразделения российского батальона "Белые волки" захватили Комышевку (около 20 км к юго-востоку от Покровска).

66 атак под Покровском

"На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки", — говорится в публикации Генштаба.

Напомним, что ВСУ замедлили наступление в Курской области, аналитики назвали причину.

Также сообщалось, что к 10-й годовщине Иловайска Сырский и Буданов напомнили, почему нельзя вести переговоры с РФ.