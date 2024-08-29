Провели 66 атак: російські війська просунулися до Покровська, — ISW (карти)

За словами аналітиків, війська РФ могли просунутися до річки Журавка в центрі Гродівки та досягти південної околиці Мирнограда через Красний Яр і Миколаївку. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники відбивали 66 атак.

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Російські війська продовжують домагатися значних тактичних успіхів на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри за 28 серпня свідчать про те, що російські війська просунулися в центральну частину населеного пункту Мемрик. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 серпня.

Російські мілітарі-блогери стверджують про захоплення Мемрика. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися на південний схід від Красного Яру (південний схід від Покровська) уздовж вулиці Артема (Вишнева), що йде від Красного Яру до Гродівки. Російські джерела стверджували про просування ЗС РФ до річки Журавка в центральній частині Гродівки. Повідомлялося, що вже досягли південної околиці Мирнограда через Красний Яр і Миколаївку. Військкори також продовжували стверджувати, що російські війська просуваються в районі Новогродівки (на південний схід від Покровська).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії Центрального військового округу за підтримки 114-ї мотострілецької бригади просуваються вздовж залізниці на сході Новогродівки. Російські та деякі українські джерела повідомили, що війська РФ досягли східних околиць Селидового (південний схід від Покровська) і просуваються в місто після відступу українських військ із деяких позицій на сході Селидового.

ISW поки не знайшли візуальних підтверджень присутності російських військ у Селидовому, але Машовець повідомив 28 серпня, що підрозділи 90-ї танкової дивізії за підтримки підрозділів 27-ї мотострілецької дивізії зуміли прорватися в напрямку Селидового з півночі трасою E50 Селидове — Карлівка, що відповідає нещодавнім заявам РФ про російське просування в Селидове через Михайлівку. Генштаб ЗСУ повідомив про високу частоту російських атак на північний схід, схід і південний схід від Покровська 27 і 28 серпня і зазначив, що більш ніж половина російських наземних атак на Покровському напрямку 28 серпня були зосереджені в районі Селидового і Новогродівки.

Покровськ: карта боїв

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов привітав російські 589-й і 433-й мотострілецькі полки (27-та мотострілецька дивізія) з недавніми успіхами на південний схід від Покровська. Повідомляється, що нещодавно підрозділи російського батальйону "Білі вовки" захопили Комишівку (близько 20 км на південний схід від Покровська).

66 атак під Покровськом

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак. Більш ніж половина з них — у районах Гродівки та Новогродівки", — йдеться в публікації Генштабу.

Нагадаємо, що ЗСУ сповільнили наступ у Курській області, аналітики назвали причину.

Також повідомлялося, що до 10-ї річниці Іловайська Сирський і Буданов нагадали, чому не можна вести переговори з РФ.