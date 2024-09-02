Кинули ту техніку, яку берегли: ЗСУ відбивають "дуже сильний" штурм на Донбасі (карта)

Лейтенант "Алекс" підкреслив, що на Курахівському напрямку тривають активні штурми з самого ранку. Попри посилений тиск ворога ЗСУ вдалося захопити військовополонених.

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ЗС РФ посилили тиск на напрямку Курахове-Вугледар. Про це 2 вересня заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

Він повідомив про "дуже сильний" ворожий механізований штурм в напрямку села Пречистівка. Військовий припустив, що туди окупанти кинули усю техніку, яку берегли.

Згаданий населений пункт на мапі бойових дій Фото: Deep State

Лейтенант з позивним "Алекс" також проінформував, що з ранку тривають активні штурми ЗС РФ в напрямку Костянтинівки та Катеринівки.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Згодом він додав, що Сили оборони мають "невеличке" поповнення обмінного фонду. За 1 вересня захисники захопили в полон на Курахівському напрямку приблизно десяток ворожих бійців.

"Все завдяки чудовій взаємодії між родами військ. Здавалося нічого незвичайного, але це напрямок, де противник намагається наступати, натомість наші хлопці беруть полонених", — підкреслив "Алекс".

Що каже командування?

У звіті Генерального штабу ЗСУ за 2 вересня йдеться, що на Курахівському напрямку було відбито 25 російських атак. Бої точились в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Нагадаємо, у Defense Express припустили, що просування до Покровська може стати кульмінацією операції ЗС РФ.

Речник 26 артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив, що ворог не припиняє тиску в районі Часового Яру, але не має вогневого контролю над містом.