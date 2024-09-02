Бросили ту технику, которую берегли: ВСУ отбивают "очень сильный" штурм на Донбассе (карта)

Лейтенант "Алекс" подчеркнул, что на Кураховском направлении продолжаются активные штурмы с самого утра. Несмотря на усиленное давление врага ВСУ удалось захватить военнопленных.

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ВС РФ усилили давление на направлении Курахово-Угледар. Об этом 2 сентября заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

Он сообщил об "очень сильном" вражеском механизированном штурме в направлении села Пречистовка. Военный предположил, что туда оккупанты бросили всю технику, которую берегли.

Упомянутый населенный пункт на карте боевых действий Фото: Deep State

Лейтенант с позывным "Алекс" также проинформировал, что с утра продолжаются активные штурмы ВС РФ в направлении Константиновки и Катериновки.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Впоследствии он добавил, что Силы обороны имеют "небольшое" пополнение обменного фонда. За 1 сентября защитники захватили в плен на Кураховском направлении примерно десяток вражеских бойцов.

"Все благодаря прекрасному взаимодействию между родами войск. Казалось ничего необычного, но это направление, где противник пытается наступать, зато наши ребята берут пленных", — подчеркнул "Алекс".

Что говорит командование?

В отчете Генерального штаба ВСУ за 2 сентября говорится, что на Кураховском направлении было отражено 25 российских атак. Бои шли в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

Напомним, в Defense Express предположили, что продвижение к Покровску может стать кульминацией операции ВС РФ.

Представитель 26 артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил, что враг не прекращает давления в районе Часового Яра, но не имеет огневого контроля над городом.