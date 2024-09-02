Контракт на €1.56: Литва отримала німецькі пістолети-кулемети MP7 A2 від Heckler & Koch (фото)

Зброя оснащена глушником і коліматорним прицілом Micro T2 шведського виробника Aimpoint. Чеська військова поліція отримала схожу систему наприкінці 2021 року.

Related video

Литовські збройні сили отримали пістолети-кулемети MP7 A2 від німецького виробника вогнепальної зброї Heckler & Koch, згідно з оголошенням Міністерства оборони Литви 29 серпня 2024 року. Про це пише Army Recognition.

За даними Міністерства оборони Литви, рішення про закупівлю такої компактної зброї було спочатку оприлюднено в жовтні 2023 року. Зброю обрали через її тактико-технічні характеристики, серед іншого легку конструкцію, скорострільність і пробивну силу.

Контракт оцінюється в 1,56 млн євро. Хоча точна кількість придбаних одиниць не розголошується, підтверджено, що контракт охоплює період у 72 місяці. У заяві міністерства наголошувалося на вазі — трохи менше ніж 1,9 кг і пробивні можливості бронебійними боєприпасами, що вражають.

MP7 A2

Фото, що доповнює оголошення, дає уявлення про додаткове обладнання, яке придбали разом із MP7 A2. Зброя оснащена глушником і коліматорним прицілом Micro T2 шведського виробника Aimpoint. Чеська військова поліція отримала схожу систему наприкінці 2021 року.

Heckler & Koch MP7

MP7 — пістолет-кулемет, розроблений німецькою компанією Heckler & Koch на початку нульових років. Пробиває легкі бронежилети на відстані до 200 метрів. Ба більше, за інформацією Міноборони Литви, зброя здатна пробивати балістичні щити з близької відстані.

Heckler & Koch MP7

MP7 A2 калібру 4,6 мм x 30 вважається зброєю для особистого захисту в країнах НАТО. Було розроблено для забезпечення високої ефективності, компактної та легкої форми. Місткість магазину — 40 патронів, максимальна ефективна дальність — 200 метрів. З боєприпасами зі сталевим сердечником ця зброя пробиває захист НАТО CRISAT, що складається з титанової пластини завтовшки 1,6 мм і 20 шарів кевлара з 200 метрів.

Носиться як пістолет. Багатофункціональна кобура, розроблена Heckler & Koch, дає змогу носити цю зброю на стегні як пістолет, є також плечова кобура для прихованого або частково прихованого носіння MP7.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська вперше атакували Харків гібридом ракети й авіабомби "Гром-Е1".

Також повідомлялося, що військовий експерт пояснив, чому РФ не застосовує ядерну зброю.