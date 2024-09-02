ЗС РФ уперше атакували Харків гібридом ракети й авіабомби "Грім-Е1", — Терехов

За даними міського голови, після нетривалого затишшя, під кінець літа противник активізував обстріли міста. Повітряна тривога в серпні звучала понад 379 годин.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, серед яких є і Харків. За місяць там пролунало 213 сигналів повітряної тривоги, загальна тривалість яких 379 годин і 31 хвилина (18 днів). Деталями поділився мер Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

На опублікованій ним інфографіці можна детальніше побачити, як противник тероризував місті протягом місяця. Реальних загроз обстрілів Харкова в серпні було зафіксовано 29 і з них росіяни 11 разів атакували східне місто.

"Після нетривалого періоду затишшя, у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків. Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні об'єкти та звичайні мирні люди, які на момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці або працювали", — написав Ігор Терехов.

Ігор Терехов розповів, скільки разів Росія атакувала Харків у серпні Фото: Ігор Терехов/telegram

Окремо міський голова зазначив, що внаслідок ворожого терору постраждали 147 осіб і з них — 24 дитини.

Для ударів ЗС РФ використовували також різне озброєння, включно з ракетами та авіабомбами. Під час обстрілу 31 серпня, в останній літній день, було запущено вперше "нову" зброю.

"Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог уперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" — гібрид ракети та керованої авіаційної бомби", — підсумував Ігор Терехов.

"Грім-Е1": що відомо про російське озброєння

Противник уже застосовував цей вид ракети по інших українських населених пунктах. "Грім-Е1" — відносно нова розробка росіян, яка була створена на базі ракети Х-38. Розробник цього ворожого озброєння — російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — та сама, що розробляла УПАБ-1500В та інші боєприпаси.

ЗС РФ атакували за допомогою Грім-Е1 інші українські міста

Крила, які є у "Грім-Е1", забезпечують озброєнню дальність і точність. Журналісти назвали його авіаційною керованою ракетою.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що ЗС РФ за день випустили 13 балістичних ракет по Харкову та області. Місцева влада ввечері повідомила про вибухи в Харкові. Кількість постраждалих унаслідок денної атаки зросла до 47 осіб, із них — 7 дітей. У Міненерго заявили, що Росія вдарила по енергооб'єкту.

31 серпня повідомлялося, що кількість шахедів, які атакують Україну,досягла абсолютного рекорду. 26, 27 і 29 числа ворог випустив по українцях найбільше ударних дронів. Тільки за ці три дні ППО знищила понад 250 ворожих БПЛА.