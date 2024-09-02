ВС РФ впервые атаковали Харьков гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1", — Терехов

По данным городского главы, после непродолжительного затишья, под конец лета противник активизировал обстрелы города. Воздушная тревога в августе звучала более 379 часов.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, среди которых есть и Харьков. За месяц там прозвучало 213 сигналов воздушной тревоги, общая длительность которых 379 часов и 31 минута (18 дней). Деталями поделился мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

На опубликованном им инфографике можно детальнее увидеть, как противник терроризировал городе в течение месяца. Реальных угроз обстрелов Харькова в августе было зафиксировано 29 и из них россияне 11 раз атаковали восточный город.

"После непродолжительного периода затишья, в августе Россия снова активизировала свои атаки на Харьков. Новыми целями врага, как и всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали", — написал Игорь Терехов.

Игорь Терехов рассказал, сколько раз Россия атаковала Харьков в августе Фото: Игорь Терехов/telegram

Отдельно городской глава отметил, что в результате вражеского террора пострадали 147 человек и из них — 24 ребенка.

Для ударов ВС РФ использовали также различное вооружение, включая ракеты и авиабомбы. Во время обстрелы 31 августа, в последний летний день, было запущено впервые "новое" оружие.

"Кроме этого, во время вечернего обстрела 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", — подытожил Игорь Терехов.

"Гром-Е1": что известно о российском вооружении

Противник уже применял этот вид ракеты по другим украинским населенным пунктам. "Гром-Е1" — относительно новая разработка россиян, которая была создана на базе ракеты Х-38. Разработчик этого вражеского вооружения — российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — та же, что разрабатывала УПАБ-1500В и другие боеприпасы.

ВС РФ атаковали с помощью Гром-Е1 другие украинские города

Крылья, которые есть у "Гром-Е1", обеспечивают вооружению дальность и точность. Журналисты назвали его авиационной управляемой ракетой.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что ВС РФ за день выпустили 13 баллистических ракет по Харькову и области. Местные власти вечером сообщили о взрывах в Харькове. Количество пострадавших в результате дневной атаки возросло до 47 человек, из них — 7 детей. В Минэнерго заявили, что Россия ударила по энергообъекту.

31 августа сообщалось, что количество атакующих Украину шахедов достигло абсолютного рекорда. 26, 27 и 29 числа враг выпустил по украинцам больше всего ударных дронов. Только за эти три дня ПВО уничтожила более 250 вражеских БПЛА.