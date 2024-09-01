Удар КАБами по Харькову: OSINT-специалисты идентифицировали отдавшего приказ полковника РФ (фото)

Как выяснили OSINT-расследователи, полковнику Алексею Лободе уже сообщали о подозрении за нарушение правил и обычаев войны.

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Приказ нанести удар по Харькову 30 августа отдал полковник Алексей Лобода из Воронежа. Об этом заявили украинские расследователи проекта "OSINT-пчелы".

"OSINT-Пчелы сделали деанон крупного военного преступника — полковник Лобода Алексей Геннадьевич 20.06.1978 г.р. из Воронежа. Вчерашний (30.08.24) удар по Харькову КАБАми это как раз его работа. Он — лицо, которое непосредственно отдало приказ другим террористам убить гражданских", — говорится в сообщении.

Расследователи уточнили, что Лобода возглавляет 47-й бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии 6 армии ВВС и ПВО Западного ВО ВС РФ.

Алексей Лобода Фото: Соцсети

Осинтеры также отметили, что в сети немного информации об Алексее Лободе, а это может свидетельствовать о том, что "по нему уже кто-то работал".

"Но сделано это было неаккуратно, данные или не точные, или ложные. Да и сам Лобода, как любой трусливый военный преступник, который прекрасно понимает, что он делает, постарался оставить за собой ложный цифровой след", — подчеркнули осинтеры.

Однако расследователям все же удалось выяснить мобильный номер телефона полковника Лободы, марку и номер автомобиля, которым он пользуется, а также точное место проживания военного РФ.

Осинтеры также выяснили, что в январе 2023 года украинские правоохранительные органы заочно сообщили Лободе о подозрении за нарушение законов и обычаев войны.

Уведомление о подозрении Фото: Скриншот

Напомним, в пятницу, 30 августа ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. Впоследствии сообщалось, что количество погибших увеличилось до шести человек, а количество пострадавших приближалось к сотне.

1 сентября Россия нанесла по Харькову еще один ракетный удар, в частности с применением ОТРК "Искандер".