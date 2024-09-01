Удар КАБами по Харкову: OSINT-фахівці ідентифікували полковника РФ, який віддав наказ (фото)
Як з'ясували OSINT-розслідувачі, полковнику Олексію Лободі вже повідомляли про підозру за порушення правил та звичаїв війни.
Наказ завдати удару по Харкову 30 серпня віддав полковник Олексій Лобода з Воронежа. Про це заявили українські розслідувачі проєкту "OSINT-бджоли".
"OSINT-Бджоли зробили деанон великого військового злочинця — полковник Лобода Олексій Геннадійович 20.06.1978 р.н. з Воронежа. Учорашній (30.08.24) удар по Харкову КАБАми це якраз його робота. Він — особа, яка безпосередньо віддала наказ іншим терористам вбити цивільних", — йдеться у повідомленні.
Розслідувачі уточнили, що Лобода очолює 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105 змішаної авіаційної дивізії 6 армії ВПС і ППО Західного ВО ЗС РФ.
Осінтери також зазначили, що у мережі небагато інформації про Олексія Лободу, а це може свідчити про те, що "по ньому вже хтось працював".
"Але зроблено це було неакуратно, дані або не точні, або помилкові. Та й сам Лобода, як будь-який боягузливий військовий злочинець, який прекрасно розуміє, що він робить, постарався залишити за собою помилковий цифровий слід", — наголосили осінтери.
Проте розслідувачам все ж таки вдалось з'ясувати мобільний номер телефону полковника Лободи, марку та номер автомобіля, яким він користується, а також точне місцепроживання військового РФ.
Осінтери також з'ясували, що у січні 2023 року українські правоохоронні органи заочно повідомили Лободі про підозру за порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Згодом повідомлялось, що кількість загиблих збільшилась до шести осіб, а кількість постраждалих наближалась до сотні.
1 вересня Росія завдала по Харкову ще одного ракетного удару, зокрема із застосуванням ОТРК "Іскандер".