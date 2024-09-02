Контракт на €1.56: Литва получила немецкие пистолеты-пулеметы MP7 A2 от Heckler & Koch (фото)

Оружие оснащено глушителем и коллиматорным прицелом Micro T2 шведского производителя Aimpoint. Чешская военная полиция получила похожую систему в конце 2021 года.

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Литовские вооруженные силы получили пистолеты-пулеметы MP7 A2 от немецкого производителя огнестрельного оружия Heckler & Koch, согласно объявлению Министерства обороны Литвы 29 августа 2024 года. Об этом пишет Army Recognition.

По данным Министерства обороны Литвы, решение о закупке такого компактного оружия было первоначально обнародовано в октябре 2023 года. Оружие выбрали из-за его тактико-технических характеристик, среди прочего легкой конструкции, скорострельности и пробивной силы.

Контракт оценивается в 1,56 млн евро. Хотя точное количество приобретенных единиц не разглашается, подтверждено, что контракт охватывает период в 72 месяца. В заявлении министерства отмечался вес — чуть менее 1,9 кг и впечатляющие пробивные возможности бронебойными боеприпасами.

MP7 A2

Фото, дополняющее объявление, дает представление о дополнительном оборудовании, которое приобрели наряду с MP7 A2. Оружие оснащено глушителем и коллиматорным прицелом Micro T2 шведского производителя Aimpoint. Чешская военная полиция получила похожую систему в конце 2021 года.

Heckler & Koch MP7

MP7 — пистолет-пулемет, разработанный немецкой компанией Heckler & Koch в начале нулевых годов. Пробивает легкие бронежилеты на расстоянии до 200 метров. Более того, по информации Минобороны Литвы, оружие способно пробивать баллистические щиты с близкого расстояния.

Heckler & Koch MP7

MP7 A2 калибра 4,6 мм x 30 считается оружием для личной защиты в странах НАТО. Было разработано для обеспечения высокой эффективности, компактной и легкой формы. Емкость магазина — 40 патронов, максимальная эффективная дальность — 200 метров. С боеприпасами со стальным сердечником это оружие пробивает защиту НАТО CRISAT, состоящую из титановой пластины толщиной 1,6 мм и 20 слоев кевлара с 200 метров.

Носится как пистолет. Многофункциональная кобура, разработанная Heckler & Koch, позволяет носить это оружие на бедре как пистолет, есть также плечевая кобура для скрытого или частично скрытого ношения MP7.

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