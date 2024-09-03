"Битва Давида і Голіафа": солдатів ЗСУ не попереджали, що вони їдуть захоплювати Курську область, — The Guardian

За словами Дмитра Тищенка, керівника новинного сайту в Сумах, у місті було мало житла, доступного для знімання. Люди шукали вільні квартири для солдатів і тільки пізніше "пазл склався" і стало ясно, навіщо.

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Британські журналісти розповіли, як українські військові на Курщині на пошкодженій бойовій машині вивозили документацію із Суджі. Серед іншого папери МВС і військові накази. Про це пише The Guardian.

"Спочатку все було в тумані й тільки потім, коли ми вже виїхали, зрозуміли, де щойно побував і що робили", — сказав Артем, один із трьох українських військових, які поспілкувалися з журналістами за кілька годин після від'їзду з російської території.

За словами одного західного дипломата, який перебував у Києві, в останні кілька тижнів операція в Курській області помітно підняла настрій української політичної еліти.

"Вони беруть участь у запеклій битві, як Давид проти Голіафа, і це відсилає до їхнього бунтарського духу", — сказав представник однієї з країн Заходу.

Про заплановану операцію було відомо дуже небагатьом, президенту Володимиру Зеленському і топкомандувачам. Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що, судячи з досвіду цієї війни, що менше людей знають про військові плани, то краще.

Місцеві жителі в Сумах, найближчому місті до українського кордону, і сусідніх районах відзначали появу особового складу ЗСУ за кілька тижнів до старту операції, але не розуміли, що вони там роблять.

"У Сумах небагато житла для знімання, люди шукали вільні квартири, де могли б зупинитися солдати. І тільки пізніше, коли операція почалася, пазл склався", — сказав Дмитро Тищенко, керівник місцевого новинного порталу.

Не попереджали про операцію і самих військових.

"Ми думали, що нас передислокують для охорони кордону від можливого російського вторгнення", — сказав один із солдатів, який перебував у Сумській області за кілька тижнів до початку вторгнення в Курську.

У Суджі, кажуть українські солдати, більшість вулиць порожні, у повітрі пахне гнилими продуктами, що розкладаються під палючим сонцем. Багато жителів п'ятитисячного міста виїхали під час початку наступу, ті, хто залишилися, зараз відрізані, не можуть виїхати, без електрики та мобільного зв'язку. Українські солдати, які патрулюють вулиці, — це єдине їхнє джерело інформації.

Солдати повертаються із Суджі з трофеями: російськими прапорами, плакатами, знятими з офіційних будівель, футболками із зображенням Володимира Путіна. Але кажуть, що не наражають людей на той самий терор, якому російські окупанти піддавали жителів українських міст.

Суджа залишається під контролем України, але російські дрони — постійна загроза. В одному з випадків під час зачистки російського окопу Артему здалося, що він побачив російського солдата, який біжить. Він збирався в нього вистрілити, але тут же зрозумів, що хтось залишив дзеркало, і він дивиться у своє відображення.

"Повзеш лісом у темряві й розумієш, що абсолютно один просто на ворожій території", — пояснив Сергій, ще один військовий із підрозділу.

Представники України кажуть, що не зацікавлені в анексії російських земель, але поки що хочуть зберегти контроль.

"Ми не Росія, ми не хочемо переписувати нашу Конституцію і додавати ці території. Наші завдання — відкинути російську артилерію та інші системи далі, зруйнувати склади зі зброєю та іншу військову інфраструктуру, яка там є, але й також вплинути на громадську думку в Росії", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків Forbes, сотні військових під Покровськом можуть потрапити в оточення. Але водночас восени фронт може вирівнятися.

Раніше повідомлялося, що, за оцінками українського оглядача Костянтина Машовця, війська РФ не зможуть пройти відстань від Селидового до Покровська в нинішньому стані.