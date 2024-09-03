"Битва Давида и Голиафа": солдат ВСУ не предупреждали, что они едут захватывать Курскую область, — The Guardian

По словам Дмитрий Тищенко, руководитель новостного сайта в Сумах, в городе было мало жилья, доступного для съема. Люди искали свободные квартиры для солдаты и только позже "пазл сложился" и стало ясно, зачем.

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Британские журналисты рассказали, как украинские военные в Курской области на поврежденной боевой машине вывозили документацию из Суджи. Среди прочего бумаги МВД и военные приказы. Об этом пишет The Guardian.

"Поначалу все было в тумане и только потом, когда мы уже уехали, поняли где только что побывал и что делали", — сказал Артем, один из трех украинских военных, побеседовавших с журналистами спустя несколько часов после отъезда с российской территории.

По словам одного западного дипломата, который находился в Киеве, в последние несколько недель операция в Курской области заметно подняла настроение украинской политической элиты.

"Они участвуют в отчаянной битве, как Давид против Голиафа, и это к воззвание к их бунтарскому духу", — сказал представитель одной из стран Запада.

О планирующейся операции было известно очень немногим, президенту Владимиру Зеленому и топ-командующим. Советник главы ОП Михаил Подляк сообщил, что, судя по опыту этой войны, чем меньше людей посвящены в военные планы, тем лучше.

Местные жители в Сумах, ближайшем городе к украинской границе, и соседних районах отмечали появление личного состава ВСУ за несколько недель до старта операции, но не понимали, что они там делают.

"В Сумах немного жилья для съема, люди искали свободные квартиры, где могли бы остановиться солдаты. И только позже, когда операция началась, пазл сложился", — сказал Дмитрий Тищенко, руководитель местного новостного портала.

Не предупреждали об операции и самих военных.

"Мы думали, что нас передислоцируют для охраны границы от возможного российского вторжения", — сказал один из солдат, который находился в Сумской области за несколько недель до начала вторжения в Курскую.

В Судже, говорят украинские солдаты, большинство улиц пустые, в воздухе пахнет гнилыми продуктами, разлагающимися под палящим солнцем. Многие жители пятитысячного города выехали во время начала наступления, те, кто остались, сейчас отрезаны, не могут уехать, без электричества и мобильной связи. Украинские солдаты, патрулирующие улицы, — это единственный их источник информации.

Солдаты возвращаются из Суджи с трофеями: российскими флагами, плакатами, снятыми с официальных зданий, футболками с изображением Владимира Путина. Но говорят, что не подвергают людей тому же террору, какому российские оккупанты подвергали жителей украинских городов.

Суджа остается под контролем Украины, но российские дроны — постоянная угроза. В одном из случае во время зачистки российского окопа Артему показалось, что он увидел бегущего российского солдата. Он собирался в него выстрелить, но тут же понял, что кто-то оставил зеркало, и он смотрит в свое отражение.

"Ползешь по лесу в темноте и понимаешь, что совершенно один прямо на вражеской территории", — объяснил Сергей, еще один военный из подразделения.

Представители Украины говорят, что не заинтересованы в аннексии российских земель, но пока хотят сохранить контроль.

"Мы не Россия, мы не хотим переписывать нашу Конституцию и добавлять эти территории. Наши задачи — отбросить российскую артиллерию и другие системы дальше, разрушить склады с оружием и другую военную инфраструктуру, которая там находится, но и также повлиять на общественное мнение в России", — сказал Подоляк.

Напомним, что, по данным аналитиков Forbes, сотни военных под Покровском могут попасть в окружение. Но вместе с тем осенью фронт может выровняться.

Ранее сообщалось, что, по оценкам украинского обозревателя Константина Машовца, войска РФ не смогут пройти расстояние от Селидово до Покровска в нынешнем состоянии.