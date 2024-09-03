Канада закуповує дрони "Захисник неба" MQ-9B SkyGuardian, щоб моніторити Арктику (фото)

MQ-9B SkyGuardian виробництва General Atomics будуть дислоковані на авіабазі 14 Wing Greenwood у провінції Нова Шотландія та авіабазі 19 Wing Comox у Британській Колумбії.

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Канадський уряд підтвердив свої плани щодо посилення технологічної присутності в Арктиці 11 високотехнологічними дронами, які закуплять в американської компанії на загальну суму 2,5 млрд доларів. Про це пише Army Recognition.

Йдеться про дрони MQ-9B SkyGuardian виробництва General Atomics, які будуть дислоковані на авіабазі 14 Wing Greenwood у провінції Нова Шотландія та авіабазі 19 Wing Comox у Британській Колумбії. Повідомляється, що деякі з моніторингових місій будуть орієнтовані на операції в Арктиці.

MQ-9B SkyGuardian виробництва General Atomics

Спершу планувалося, що дрони отримають власний передовий оперативний майданчик для забезпечення певних операцій із двома літаками та персоналом. Але в кінцевому підсумку вирішили інакше. Тепер дрони будуть розгортатися за потреби на наявних передових оперативних базах в Арктиці разом з іншими літаками Королівських канадських ВПС.

MQ-9B SkyGuardian виробництва General Atomics

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Арктичне середовище особливо складне для операцій з використанням дронів. Екстремальні умови, коли температура опускається до -35 за Цельсієм, ізольовані та зледенілі злітно-посадкові смуги й обмежене супутникове покриття вимагають особливої адаптації. Передача інструкцій з польоту і даних спостереження має вирішальне значення. Спочатку проєкт був запланований на 2025-2028 рр.

В Аплендсі також будується новий командний центр вартістю 65 млн доларів, його мають завершити до 2028 року. Цей об'єкт площею 6000 кв. метрів вміщуватиме близько 200 військовослужбовців, відповідальних за експлуатацію та управління безпілотниками.

З'являться шість віддалених кабін, у яких перебуватимуть пілоти, оператори датчиків і координатори розвідувальної місії, що дасть змогу канадським силам проводити масштабні операції зі спостереження.

Дрони MQ-9B SkyGuardian: що про них відомо

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

Дрон MQ-9B-SkyGuardian

MQ-9B SkyGuardians розробляли як універсальні системи, здатні нести різну зброю, включно з 250- і 500-фунтовими бомбами, а також боєприпаси з низьким супутнім збитком, як для внутрішніх, так і для міжнародних місій.

Крім розвідувальних і бойових місій, дрони відіграватимуть важливу роль у захисті національної безпеки, спостереженні за великими подіями й зборі інформації під час стихійних лих.

MQ-9B SkyGuardian призначені для тривалих місій.

дрон може перебувати в польоті понад 28 годин; відстань польоту до 7200 км;

максимальна вага навантаження 5670 кг;

швидкість до 390 км/год;

експлуатаційна стеля 13 500 метрів.

Нагадаємо, що для ЗСУ створюють нові безпілотники, командувач Безпілотних сил пояснив, як їх використовуватимуть проти РФ.

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