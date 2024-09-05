ЗС РФ концентрують сили для удару на Селидове: українці не збираються відступати, — Forbes

У середу відбулося бойове зіткнення на залізничному перехресті, під час якого противник намагався прорватися до Селидового. Однак українська розвідка вчасно виявила пересування росіян за допомогою безпілотників, і незабаром український танк Т-64 рушив на перехоплення.

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Українські війська продовжують успішно утримувати ключові позиції на південь від Покровська в Донецькій області, попри значну чисельну перевагу російських сил. У цьому районі зосереджені чотири бригади Сил оборони, які тримають під контролем стратегічно важливу ділянку на лінії постачання, перешкоджаючи просуванню російських військ. Про ситуацію в районі Селидового Донецької області йдеться в матеріалі Forbes від 4 вересня.

Оглядач видання Девід Екс пише, що впродовж кількох днів аналітики рекомендували українським підрозділам відступити з території між селом Українськ і річкою Вовча, щоб уникнути оточення.

За інформацією Центру оборонних стратегій, командування ЗС РФ змістило акцент із безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидового. Розрахунок на те, що в разі успіху противнику вдасться просунутися далі на Покровськ і убезпечити лівий фланг сил, що наступають із півдня.

Однак українські військові продовжують чинити запеклий опір, про що свідчить нещодавня сутичка біля Покровська.

"Але українці в цьому районі ще не готові до відступу. У середу вони вступили в жорстоку перестрілку на ключовому автомобільному і залізничному перехресті між опорним пунктом і основним українським сектором на півночі — і здобули перемогу", — зазначив аналітик.

Фото: Forbes

Під час зіткнення дві російські бронемашини — колісний бронетранспортер БТР і броньовик МТ-ЛБ — спробували прорватися до Селидового, важливого населеного пункту на лінії фронту. Однак українська розвідка вчасно виявила пересування противника за допомогою безпілотників, і незабаром український танк Т-64 рушив на перехоплення. У результаті противник зазнав значних втрат.

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Ця операція, підкреслює Екс, засвідчила, що українські сили мають намір утримувати контроль над дорогами й залізничними шляхами, що зв'язують Покровськ із сусідніми стратегічно важливими населеними пунктами. Попри тиск російських військ, українці не тільки не відступають, а й продовжують завдавати чутливих ударів по лівому флангу російських сил, які намагаються наступати на Покровськ.

Раніше Фокус аналізував ситуацію, що склалася на Покровському напрямку, де Збройні сили РФ останнім часом показують відносно швидкі темпи просування. Деякі військові оглядачі зазначили, що тиск на Селидове з боку російської армії буде тільки наростати.