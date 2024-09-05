ВС РФ концентрируют силы для удара на Селидово: украинцы не собираются отступать, — Forbes

В среду произошло боестолкновение на железнодорожном перекрестке, в ходе которого противник пытался прорваться к Селидово. Однако украинская разведка вовремя обнаружила передвижение россиян при помощи беспилотников, и вскоре украинский танк Т-64 двинулся на перехват.

Related video

Украинские войска продолжают успешно удерживать ключевые позиции к югу от Покровска в Донецкой области, несмотря на значительное численное преимущество российских сил. В этом районе сосредоточены четыре бригады Сил обороны, которые держат под контролем стратегически важный участок на линии снабжения, препятствуя продвижению российских войск. О ситуации в районе Селидово Донецкой области говорится в материале Forbes от 4 сентября.

Обозреватель издания Дэвид Экс пишет, что на протяжении нескольких дней аналитики рекомендовали украинским подразделениям отступить с территории между селом Украинск и рекой Волчья, чтобы избежать окружения.

По информации Центра оборонных стратегий, командование ВС РФ сместило акцент с непосредственного наступления на Покровск на продвижение к Селидово. Расчет на то, что в случае успеха противнику удастся продвинуться дальше на Покровск и обезопасить левый фланг сил, наступающих с юга.

Однако украинские военные продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, о чем свидетельствует недавняя схватка у Покровска.

"Но украинцы в этом районе еще не готовы к отступлению. В среду они вступили в жестокую перестрелку на ключевом автомобильном и железнодорожном перекрестке между опорным пунктом и основным украинским сектором на севере — и одержали победу", — отметил аналитик.

Фото: Forbes

В ходе боестолкновения две российские бронемашины — колесный бронетранспортер БТР и броневик МТ-ЛБ — попытались прорваться к Селидово, важному населенному пункту на линии фронта. Однако украинская разведка вовремя обнаружила передвижение противника при помощи беспилотников, и вскоре украинский танк Т-64 двинулся на перехват. В результате противник понес значительные потери.

Важно

От Селидово до Покровска: почему войска РФ не смогут пройти эту дистанцию в нынешнем состоянии

Эта операция, подчеркивает Экс, показала, что украинские силы намерены удерживать контроль над дорогами и железнодорожными путями, связывающими Покровск с соседними стратегически важными населенными пунктами. Несмотря на давление российских войск, украинцы не только не отступают, но и продолжают наносить чувствительные удары по левому флангу российских сил, пытающихся наступать на Покровск.

Ранее Фокус анализировал ситуацию, сложившуюся на Покровском направлении, где Вооруженные силы РФ в последнее время показывают относительно быстрые темпы продвижения. Некоторые военные обозреватели отметили, что давление на Селидово со стороны российской армии будет только нарастать.