10 млн за арешт: у США викрили офіцерів ГРУ, які зламували комп'ютери в Україні

Офіцери ГРУ Росії атакували комп'ютери та мережі в Україні та у ще 26 країнах світу, заявили в Мін'юсті США. Люди, які допоможуть їх затримати, отримають винагороду в 10 млн дол.

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Американські правоохоронці, починаючи з 2021 року, відстежують діяльність російського угрупування хакерів, пов'язаного з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) РФ. Хакери РФ причетні до атаки на комп'ютери українського уряду, яка відбулась за кілька днів до вторгнення. Після цього вони атакували українську медичну базу даних. Про деталі злочинів російських хакерів ідеться на порталі Міністерства юстиції США.

Мін'юст США висунув обвинувачення проти п'яти росіян, співробітників ГРУ Росії, та одного цивільного. Шестеро обвинувачених влаштували кібератаку на Україну, а потім — ще на 26 країн, які почали їй допомагати після вторгнення РФ. Агенти є офіцерами частини №29155 ГРУ та військової розвідки Генштабу ЗС РФ, ідеться у поясненні. Для цього вони використали шкідливий програмний код WhisperGate. Завдяки цьому коду з'являвся доступ до урядових комп'ютерів, щоб викрасти та знищити інформацію. На сьогодні фігуранти не арештовані: оголошено винагороду 10 млн дол. для тих, хто допоможе до них дістатись.

Імена офіцерів ГРУ, які зламували комп'ютери уряду України:

Юрій Денисов, полковник, командир відділу кібероперацій частини 29155;

Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитро Голошубов і Микола Корчагін — лейтенанти з частини 29155, які працювали над кіберопераціями;

Амін Сітгал, цивільний учасник, якого раніше підозрювали у кібершахрайстві.

Хакери РФ — деталі

У обвинувальному акті, опублікованому на порталі Мін'юсту США, описуються злочини офіцерів ГРУ.

По-перше, через вірус WhisperGate 13 січні 2022 року вони намагались зламати мережу 11 українських владних структур. Зокрема, ідеться про МВС, казначейство, суди, "Дію", Міносвіти, Мінагрополітики, Держпродспоживслужбу, Міненерго, Рахункову палату, ДСНС, Держлісагентство та Автострахове бюро. Пізніше хакери зламали кілька комп'ютерних систем і залякували українців заявами про отримання доступу до усієї медичної інформації.

По-друге, у серпні 2022 року — злам транспортної інфраструктури у неназваній східноєвропейській країні, щоб завадити доставці військових вантажів від партнерів.

По-третє, вони атакували мережі ще 25 країн, щоб отримати доступ до урядових баз даних. При чому цей процес тривав з серпня 2021 року, вказано у обвинувальному акті.

"Згідно з пропозицією винагороди, США шукає інформацію, яка вкаже на місцезнаходження осіб, які займались зловмисною кіберактивністю ГРУ, або пов’язаних з ними осіб і організацій", — підсумували американські урядовці.

Хакери РФ - імена обвинувачених офіцерів ГРУ Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповідав про злочини хакерів РФ, які вони чинили проти України або інших держав. 21 липня сталась наймасштабніша атака кіберзлочинців на власників Telegram-каналів. Фігуранти отримали контроль над низкою каналів і опублікували у них заклик про капітуляцію України. Згодом з'ясувалось, що злам відбувся через бот відкладеної публікації повідомлень, пояснили фахівці.

Нагадуємо, у липні ГУР Міноборони провело власну атаку на провайдерів мобільного зв'язку Росії. Внаслідок цієї атаки зник зв'язок для майже 300 тис. росіян.