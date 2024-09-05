10 млн за арест: в США разоблачили офицеров ГРУ, которые взламывали компьютеры в Украине

Офицеры ГРУ России атаковали компьютеры и сети в Украине и в еще 26 странах мира, заявили в Минюсте США. Люди, которые помогут их задержать, получат вознаграждение в 10 млн долл.

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Американские правоохранители, начиная с 2021 года, отслеживают деятельность российской группировки хакеров, связанной с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ. Хакеры РФ причастны к атаке на компьютеры украинского правительства, которая состоялась за несколько дней до вторжения. После этого они атаковали украинскую медицинскую базу данных. О деталях преступлений российских хакеров говорится на портале Министерства юстиции США.

Минюст США выдвинул обвинения против пяти россиян, сотрудников ГРУ России, и одного гражданского. Шестеро обвиняемых устроили кибератаку на Украину, а затем — еще на 26 стран, которые начали ей помогать после вторжения РФ. Агенты являются офицерами части №29155 ГРУ и военной разведки Генштаба ВС РФ, говорится в пояснении. Для этого они использовали вредоносный программный код WhisperGate. Благодаря этому коду появлялся доступ к правительственным компьютерам, чтобы похитить и уничтожить информацию. На сегодня фигуранты не арестованы: объявлено вознаграждение 10 млн долл. для тех, кто поможет до них добраться.

Имена офицеров ГРУ, которые взламывали компьютеры правительства Украины:

Юрий Денисов, полковник, командир отдела киберопераций части 29155;

Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин — лейтенанты из части 29155, которые работали над кибероперациями;

Амин Ситгал, гражданский участник, которого ранее подозревали в кибермошенничестве.

Хакеры РФ — детали

В обвинительном акте, опубликованном на портале Минюста США, описываются преступления офицеров ГРУ.

Во-первых, через вирус WhisperGate 13 января 2022 года они пытались взломать сеть 11 украинских властных структур. В частности, речь идет о МВД, казначействе, судах, "Дії", Минобразования, Минагрополитики, Госпродпотребслужбе, Минэнерго, Счетной палате, ГСЧС, Гослесагентстве и Автостраховом бюро. Позже хакеры взломали несколько компьютерных систем и запугивали украинцев заявлениями о получении доступа ко всей медицинской информации.

Во-вторых, в августе 2022 года — взлом транспортной инфраструктуры в неназванной восточноевропейской стране, чтобы помешать доставке военных грузов от партнеров.

В-третьих, они атаковали сети еще 25 стран, чтобы получить доступ к правительственным базам данных. Причем этот процесс длился с августа 2021 года, указано в обвинительном акте.

"Согласно предложению вознаграждения, США ищет информацию, которая укажет на местонахождение лиц, которые занимались злонамеренной киберактивностью ГРУ, или связанных с ними лиц и организаций", — подытожили американские чиновники.

Хакеры РФ — имена обвиняемых офицеров ГРУ Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал о преступлениях хакеров РФ, которые они совершали против Украины или других государств. 21 июля произошла самая масштабная атака киберпреступников на владельцев Telegram-каналов. Фигуранты получили контроль над рядом каналов и опубликовали в них призыв о капитуляции Украины. Впоследствии выяснилось, что взлом произошел через бот отложенной публикации сообщений, пояснили специалисты.

Напоминаем, в июле ГУР Минобороны провело собственную атаку на провайдеров мобильной связи России. В результате этой атаки исчезла связь для почти 300 тыс. россиян.