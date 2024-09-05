"Це самообман": люди з "животиками" не виграють війну в Україні, — Омелян (відео)

За словами Володимира Омеляна, українське суспільство чомусь сподівається, що війна закінчиться сама собою, проте так не буває.

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Україна не зможе виграти війну проти Росії, якщо на фронті не буде необхідної кількості молодих людей. Про це в етері програми "Курбанова Live" заявив колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який з 24 лютого 2022 року служить у Збройних силах України.

"Нам потрібно визнати очевидну реальність: попри всі горді заяви, що цю війну виграють люди з животиками чи чоловіки з животиками — це самообман. Допоки у нас не буде належної кількості молодих людей, ми цю війну виграти не зможемо", — сказав Омелян.

Він пояснив, що на передовій виникають ситуації, коли старші люди, йдучи на передові позиції, через фізичні відмінності не можуть робити це настільки ж швидко, як молодь, тому приходять на дві-три години пізніше.

"Чи це правильно? Думаю, що ні. Чи вони можуть штурмувати? Їм буде дуже важко. Тут вже одним характером чи присвятою ти просто фізично не зможеш зробити те, що ти б міг зробити у 20-25 чи 30 років", — зазначив Омелян.

Ексміністр підкреслив, що на полі бою важливе значення мають три речі:

характер бійця;

його військова та фізична підготовка;

зусилля, які командування скеровує на збереження життя військовослужбовця.

Омелян пояснив, що участь молоді у війні проти РФ також має важливе значення для внутрішньої ідеології та залученості всіх верств суспільства до усунення загрози нації і держави.

Водночас військовослужбовець ЗСУ погодився з тим, що залишається під великим питанням те, чи захочуть молоді українці йти воювати, адже є як позитивні приклади, так і негативні.

"Люди чомусь сподіваються, що (війна, — ред.) не лише швидко закінчиться, а якось сама собою закінчиться. "Згинуть наші воріженьки" — так не буває, їх треба вбивати", — наголосив Омелян.

Нагадаємо, 4 вересня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що через помилку у законодавстві до лав Збройних сил України почали мобілізовувати обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

30 серпня Міноборони повідомило, що завдяки новому Закону про мобілізацію в Україні значно збільшилися резерви Збройних сил.