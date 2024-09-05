"Это самообман": люди с "животиками" не выиграют войну в Украине, — Омелян (видео)

По словам Владимира Омеляна, украинское общество почему-то надеется, что война закончится сама собой, однако так не бывает.

Related video

Украина не сможет выиграть войну против России, если на фронте не будет необходимого количества молодых людей. Об этом в эфире программы "Курбанова Live" заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который с 24 февраля 2022 года служит в Вооруженных силах Украины.

"Нам нужно признать очевидную реальность: несмотря на все гордые заявления, что эту войну выигрывают люди с животиками или мужчины с животиками — это самообман. Пока у нас не будет должного количества молодых людей, мы эту войну выиграть не сможем", — сказал Омелян.

Он пояснил, что на передовой возникают ситуации, когда старшие люди, идя на передовые позиции, из-за физических различий не могут делать это столь же быстро, как молодежь, поэтому приходят на два-три часа позже.

"Правильно ли это? Думаю, что нет. Могут ли они штурмовать? Им будет очень трудно. Здесь уже одним характером или посвящением ты просто физически не сможешь сделать то, что ты бы мог сделать в 20-25 или 30 лет", — отметил Омелян.

Экс-министр подчеркнул, что на поле боя важное значение имеют три вещи:

характер бойца;

его военная и физическая подготовка;

усилия, которые командование направляет на сохранение жизни военнослужащего.

Омелян пояснил, что участие молодежи в войне против РФ также имеет важное значение для внутренней идеологии и вовлеченности всех слоев общества к устранению угрозы нации и государства.

В то же время военнослужащий ВСУ согласился с тем, что остается под большим вопросом то, захотят ли молодые украинцы идти воевать, ведь есть как положительные примеры, так и отрицательные.

"Люди почему-то надеются, что (война, — ред.) не только быстро закончится, а как-то сама собой закончится. "Сгинут наши вориженьки" — так не бывает, их надо убивать", — подчеркнул Омелян.

Напомним, 4 сентября народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что из-за ошибки в законодательстве в ряды Вооруженных сил Украины начали мобилизовать ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

30 августа Минобороны сообщило, что благодаря новому Закону о мобилизации в Украине значительно увеличились резервы Вооруженных сил.