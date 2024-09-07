Російське командування схвалює страти військовополонених бійців ЗСУ, — ISW

Як повідомили журналістам в ООН, за характерними ознаками, які притаманні російським стратам, можна дійти висновку, що вбиваючи українських полонених військові РФ самовдовольняються.

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Російське військове командування схвалює вбивства та страти українських військовослужбовців, які потрапляють в полон РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 вересня.

"Російські війська все частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, вздовж усієї лінії фронту, ймовірно, частково тому, що російське командування, схоже, схвалює поширення таких воєнних злочинів", — йдеться у звіті.

В Інституті нагадали про оприлюднені 6 вересня відео телеканалу CNN, на яких видно, як російські війська страчують українських солдатів, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня 2024 р. і в Запорізькій області в травні 2024 року. У цьому ж сюжеті стверджувалось, що протягом 10 місяців військові ЗСУ зафіксували 15 розстрілів військовополонених, вчинених солдатами ЗС РФ.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив CNN, що Генеральна прокуратура розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Джерело CNN в Організації Об'єднаних Націй повідомило журналістам, що "характер" цих російських страт "свідчить про самовдоволення, якщо не про наказ не милувати", і що в сукупності вони можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.

"ISW вже неодноразово повідомляла про попередні відеоматеріали та звіти про те, як російські військовослужбовці страчували українських військовополонених, і спостерігала ширшу тенденцію численних зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами та підтримувалися російськими польовими командирами", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 6 вересня на порталі CNN оприлюднили матеріал, яв якому йдеться про те, що ЗС РФ систематично розстрілюють українських військовополонених.

3 вересня у соцмережах опублікували кадри чергового розстрілу, який вчинили підрозділи ЗС РФ: прокуратура відкрила кримінальне провадження.