Российское командование одобряет казни военнопленных бойцов ВСУ, — ISW

Как сообщили журналистам в ООН, по характерным признакам, которые присущи российским казням, можно прийти к выводу, что убивая украинских пленных военные РФ самоудовлетворяются.

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Российское военное командование одобряет убийства и казни украинских военнослужащих, которые попадают в плен РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 сентября.

"Российские войска все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен, вдоль всей линии фронта, вероятно, отчасти потому, что российское командование, похоже, одобряет распространение таких военных преступлений", — говорится в отчете.

В Институте напомнили об обнародованных 6 сентября видео телеканала CNN, на которых видно, как российские войска казнят украинских солдат, которые сдались в плен вблизи Покровска Донецкой области в конце августа 2024 г. и в Запорожской области в мае 2024 года. В этом же сюжете утверждалось, что в течение 10 месяцев военные ВСУ зафиксировали 15 расстрелов военнопленных, совершенных солдатами ВС РФ.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил CNN, что Генеральная прокуратура расследовала по меньшей мере 28 таких казней с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Источник CNN в Организации Объединенных Наций сообщил журналистам, что "характер" этих российских казней "свидетельствует о самодовольстве, если не о приказе не миловать", и что в совокупности они могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

"ISW уже неоднократно сообщала о предыдущих видеоматериалах и отчетах о том, как российские военнослужащие казнили украинских военнопленных, и наблюдала более широкую тенденцию многочисленных злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных на разных участках фронта, которые, как представляется, были разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами и поддерживались российскими полевыми командирами", — отметили аналитики.

Напомним, 6 сентября на портале CNN обнародовали материал, в котором говорится о том, что ВС РФ систематически расстреливают украинских военнопленных.

3 сентября в соцсетях опубликовали кадры очередногорасстрела, который совершили подразделения ВС РФ: прокуратура открыла уголовное производство.