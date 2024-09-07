Окупанти вдарили по Константинівці: загинуло 3 людей, ще 3 - отримали поранення

За інформацією голови Донецької ОДА, окрім загиблих та поранених, в місті ще пошкоджені будівлі, автомобілі та лінії електропередач.

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В суботу, 7 вересня, російські війська з артилерії обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. В результаті обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу" — додав Вадим Філашкін.

Він додав, що в результаті обстрілу пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач. У поліції Донецької області зазначили, що в Констянтинівці також пошкоджені три багатоквартирних будинки та критична інфраструктура.

Місцеві мешканці зазначають, що було чутно від 8 до 10 вибухів.

Нагадаємо, це не перший обстріл міста російськими військами. Зокрема, в День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по місту Костянтинівці. В результаті обстрілу загинуло 5 осіб, ще 5 — поранено. З пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано чоловіка і чотирьох жінок.

Також ЗС РФ обстріляли Константинівку 9 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку. Тоді влучили у великий магазин, в результаті чого отримали поранення щонайменше 7 осіб. Згодом стало відомо про загибель поліцейського.