Оккупанты ударили по Константиновке: погибли 3 человека, еще 3 — получили ранения

По информации председателя Донецкой ОГА, кроме погибших и раненых, в городе еще повреждены здания, автомобили и линии электропередач.

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В субботу, 7 сентября, российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь" — добавил Вадим Филашкин.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач. В полиции Донецкой области отметили, что в Константиновке также повреждены три многоквартирных дома и критическая инфраструктура.

Местные жители отмечают, что было слышно от 8 до 10 взрывов.

Напомним, это не первый обстрел города российскими войсками. В частности, в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по городу Константиновке. В результате обстрела погибло 5 человек, еще 5 — ранены. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы мужчина и четыре женщины.

Также ВС РФ обстреляли Константиновку 9 августа, российские оккупационные войска обстреляли Константиновку. Тогда попали в большой магазин, в результате чего получили ранения по меньшей мере 7 человек. Впоследствии стало известно о гибели полицейского.