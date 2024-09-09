Зрив поставок зброї Україні: у США попередили про кібердиверсію з боку РФ

Низка американських служб повідомили, що російські кібератаки включають знищення даних, ексфільтрацію інформації та сканування критичної інфраструктури.

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Кілька урядових агентств США і союзників, включно з Агентством національної безпеки (NSA), ФБР і міжнародними партнерами, випустили спільне попередження про діяльність російської кібергрупи, пов'язаної з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ). Ця група, відома як 161-й Центр підготовки фахівців (підрозділ 29155), веде кампанію кібершпигунства і саботажу проти країн НАТО, включно зі США, з метою зірвати зусилля з надання допомоги Україні. Про це повідомляє видання Breaking Defense.

Основною загрозою, згаданою в попередженні, є використання шкідливого ПЗ WhisperGate, за допомогою якого атакуються українські системи. Ці кібератаки включають знищення даних, ексфільтрацію інформації та сканування критичної інфраструктури. Від початку 2022 року основна мета групи — перешкодити постачанню військової допомоги та іншим операціям, пов'язаним із підтримкою України.

Італійська оборонна компанія Leonardo також повідомила про значне збільшення кількості кібератак. Представник компанії Лоренцо Маріані зазначив, що, хоча безпосередньої загрози фізичному знищенню немає, ризики кібератак залишаються вкрай високими. За його словами, компанія щодня стикається з сотнями спроб злому, деякі з яких становлять серйозну небезпеку.

Щоб знизити ризики, підприємствам у країнах НАТО рекомендується впроваджувати оновлені заходи кібербезпеки. До них належать: регулярне оновлення систем, усунення вразливостей, сегментація мереж для запобігання розповсюдженню шкідливих програм і використання багатофакторної аутентифікації, стійкої до фішингових атак.

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Нагадаємо, у Мін'юсті США заявили, що офіцери ГРУ Росії атакували комп'ютери та мережі в Україні та в ще 26 країнах світу. Відомство висунуло звинувачення проти п'ятьох росіян, співробітників ГРУ Росії, і одного цивільного.