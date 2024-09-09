Срыв поставок оружия Украине: в США предупредили о кибердиверсии со стороны РФ

Ряд американских служб сообщили, что российские кибератаки включают уничтожение данных, эксфильтрацию информации и сканирование критической инфраструктуры.

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Несколько правительственных агентств США и союзников, включая Агентство национальной безопасности (NSA), ФБР и международных партнеров, выпустили совместное предупреждение о деятельности российской кибергруппы, связанной с Главным разведывательным управлением (ГРУ). Эта группа, известная как 161-й Центр подготовки специалистов (подразделение 29155), ведет кампанию кибершпионажа и саботажа против стран НАТО, включая США, с целью сорвать усилия по оказанию помощи Украине. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Основной угрозой, упомянутой в предупреждении, является использование вредоносного ПО WhisperGate, с помощью которого атакуются украинские системы. Эти кибератаки включают уничтожение данных, эксфильтрацию информации и сканирование критической инфраструктуры. С начала 2022 года основная цель группы — помешать поставкам военной помощи и другим операциям, связанным с поддержкой Украины.

Итальянская оборонная компания Leonardo также сообщила о значительном увеличении количества кибератак. Представитель компании Лоренцо Мариани отметил, что, хотя непосредственной угрозы физическому уничтожению нет, риски кибератак остаются крайне высокими. По его словам, компания ежедневно сталкивается с сотнями попыток взлома, некоторые из которых представляют серьезную опасность.

Чтобы снизить риски, предприятиям в странах НАТО рекомендуется внедрять обновленные меры кибербезопасности. К ним относятся: регулярное обновление систем, устранение уязвимостей, сегментация сетей для предотвращения распространения вредоносных программ и использование многофакторной аутентификации, устойчивой к фишинговым атакам.

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