Паралізований боєць ЗСУ єврейського походження відкрив навчальний рік у школі в Одесі (фото)

Віктор Ковчак, колишній військовослужбовець ЗСУ, який дістав важке поранення на передовій, на милицях відвідав церемонію відкриття школи в Одесі.

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Солдати української та ізраїльської армій, які дістали поранення в Україні та Секторі Газа, відкрили навчальний рік в одеській школі. Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на пресреліз шкільної мережі Or Avner — Chabad.

Двоє солдатів єврейського походження, які дістали важкі поранення в боях, відвідали церемонію в єврейській школі Одеси на початку навчального року.

Віктор Ковчак — український солдат єврейського походження, який дістав поранення на передовій. Він відвідав церемонію на милицях, йому допомагав Авраам Вольф — головний рабин південної частини України, зазначають журналісти. У колишнього військового паралізовані ноги від пояса. Під час церемонії він прочитав 20-й псалом із "Книги Псалмів".

Or Avner — Chabad, єврейська школа в Одесі

"Віктор, чиї ноги все ж залишилися повністю паралізованими після чудесного порятунку, взяв мікрофон і повільно та чітко прочитав 20-й псалом, молячись за зцілення всіх поранених і за новий, здоровий і мирний рік", — ідеться в пресрелізі.

Ковчак — випускник Одеської єврейської школи, яка нещодавно відсвяткувала своє 25-річчя.

Крім бійця ЗСУ, у церемонії дистанційно брав участь Йосеф Іцхак Тудоран, ще один військовий, який навчався в Одеській школі. Тудоран дістав поранення на фронті в Газі, під час трансляції він читав псалом про перемогу Ізраїлю.

Нагадаємо, що колумбійських солдатів, які воювали за Україну, екстрадували до Москви.

Також повідомлялося, що слідом за Польщею, у Чехії може теж з'явитися свій Український легіон.