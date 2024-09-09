Виктор Ковчак, бывший военнослужащий ВСУ, получивший тяжелое ранение на передовой, на костылях посетил церемонию открытия школы в Одессе.

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Солдаты украинской и израильской армий, получившие ранения в Украине и Секторе Газа, открыли учебный год в одесской школе. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-релиз школьной сети Or Avner — Chabad.

Двое солдат еврейского происхождения, получивших тяжелые ранения в боях, посетили церемонию в еврейской школе Одессы в начале учебного года.

Виктор Ковчак — украинский солдат еврейского происхождения, получивший ранение на передовой. Он посетил церемонию на костылях, ему помогал Авраам Вольф — главный раввин южной части Украины, отмечают журналисты. У бывшего военного парализованы ноги от пояса. Во время церемонии он прочел 20-й псалом из "Книги Псалмов".

Or Avner — Chabad, еврейская школа в Одессе

"Виктор, чьи ноги остались полностью парализованными после чудесного спасения, взял микрофон и медленно и четко прочел 20-й псалом, молясь об исцелении всех раненых и о новом, здоровом и мирном году", — говорится в пресс-релизе.

Ковчак — выпускник Одесской еврейской школы, которая недавно отпраздновала свое 25-летие.

Помимо бойца ВСУ, в церемонии дистанционно участоввал Йосеф Ицхак Тудоран, еще один военный, учившийся в Одесской школе. Тудоран получил ранения на фронте в Газе, во время трансляции он читал псалом о победе Израиля.

Напомним, что воевавших за Украину колумбийских солдат экстрадировали в Москву.

Также сообщалось, что вслед за Польшей, в Чехии может тоже появиться свой Украинский легион.