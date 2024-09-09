"Дуже багато своїх людей": син командира військової частини попався на допомозі ухилянту

Чоловік пообіцяв допомогти військовозобов’язаному з виїздом за кордон. Послуга, звісно, була не безплатною. Однак машину з грошами у неочікуваних місцях зупинили на блокпості.

Related video

Син військовослужбовця потрапив за ґрати за те, що допоміг чоловіку ухилитись від мобілізації в Україні. Про це відомо з вироку Барського районного суду Вінницької області від 30 серпня.

Схема ухилення від мобілізації в Україні

На лаві підсудних опинився уродженець міста Бар. 3 травня 2022 року приблизно о 15:00 він особисто зустрівся з військовозобов’язаним та отримав від нього 600 доларів (за курсом на той час — приблизно 17,5 тисячі гривень). Ці гроші були платою за "вплив" на рішення ВЛК.

10 липня 2022 року приблизно о 19:45 чоловіки знову зустрілися, і цього разу обвинувачений отримав вже 1,5 тисячі доларів (приблизно 43,8 тисячі гривень) за те, щоб керівник благодійного фонду організував виїзд військовозобов’язаного за кордон.

Ухилянт отримав лист з підписом голови фонду, за допомогою якого вже наступного дня мав перетнути кордон. За легендою він нібито був водієм гуманітарної допомоги. Військовозобов’язаному порадили, коли краще виїжджати та яким маршрутом їхати до кордону.

11 липня підсудний отримав ще 1,5 тисячі доларів.

Що каже "помічник" ухилянта мобілізації в Україні

Чоловік вини не визнав та давати показання відмовився. Його адвокатка заявила, що ухилянт надто активно добивався зустрічей та розмов, і це свідчить про його співпрацю з правоохоронцями. Сторона захисту запевнила, що обвинуваченого провокували.

Протоколи огляду ідентифікації та вручення грошей юристка назвала сфальсифікованими. З її слів, зазначені там поняті під час допису повідомили, що присутні під час складання протоколів насправді не були.

Подробиці, які з’ясували слідчі

Документи слідства підтверджують, що правоохоронці проводили розслідування щодо схеми ухилення від мобілізації, до якої були залучені військовослужбовці. Правоохоронці влаштували "спеціальний слідчий експеримент", підіславши з грошима військовозобов’язаного.

Білий бус Opel Vivaro, яким обвинувачений мав вивезти свого знайомого, зупинили на блокпосту у Хмельницькому. У машині знайшли 1500 доларів у правій дверці автомобіля та ще 1300 доларів — у фарі.

Один зі свідків розповів, що батько підсудного був командиром військової частини. Інший свідок вказав, що чоловік хизувався зв’язками в правоохоронних органах. Також в особистому листуванні він згадував впливового дядька, який помер "через здоров’я", і запевняв, що має "дуже багато своїх людей" на кордоні.

Як "помічника" ухилянта покарали

Суд визнав українця винним та засудив до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, юристи пояснили Фокусу, про що потрібно повідомляти у ТЦК, щоб уникнути штрафу.

У Тернопільському обласному ТЦК повідомили, що ввечері 7 вересня нетверезий чоловік розбив двері військкомату, бажаючи мобілізуватись.