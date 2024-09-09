"Очень много своих людей": сын командира воинской части попался на помощи уклонисту

Мужчина пообещал помочь военнообязанному с выездом за границу. Услуга, конечно, была не бесплатной. Однако машину с деньгами в неожиданных местах остановили на блокпосту.

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Сын военнослужащего попал за решетку за то, что помог мужчине уклониться от мобилизации в Украине. Об этом известно из приговора Барский районный суд Винницкой области от 30 августа.

Схема уклонения от мобилизации в Украине

На скамье подсудимых оказался уроженец города Бар. 3 мая 2022 года примерно в 15:00 он лично встретился с военнообязанным и получил от него 600 долларов (по курсу на то время — примерно 17,5 тысячи гривен). Эти деньги были платой за "влияние" на решение ВВК.

10 июля 2022 года примерно в 19:45 мужчины снова встретились, и на этот раз обвиняемый получил уже 1,5 тысячи долларов (примерно 43,8 тысячи гривен) за то, чтобы руководитель благотворительного фонда организовал выезд военнообязанного за границу.

Уклонист получил письмо с подписью председателя фонда, с помощью которого уже на следующий день должен был пересечь границу. По легенде он якобы был водителем гуманитарной помощи. Военнообязанному посоветовали, когда лучше выезжать и каким маршрутом ехать к границе.

11 июля подсудимый получил еще 1,5 тысячи долларов.

Что говорит "помощник" уклониста от мобилизации в Украине

Мужчина вины не признал и давать показания отказался. Его адвокат заявила, что уклонист слишком активно добивался встреч и разговоров, и это свидетельствует о его сотрудничестве с правоохранителями. Сторона защиты заверила, что обвиняемого провоцировали.

Протоколы осмотра идентификации и вручения денег юрист назвала сфальсифицированными. По ее словам, указанные там понятые во время допроса сообщили, что присутствовали при составлении протоколов на самом деле не были.

Подробности, которые выяснили следователи

Документы следствия подтверждают, что правоохранители проводили расследование относительно схемы уклонения от мобилизации, к которой были привлечены военнослужащие. Правоохранители устроили "специальный следственный эксперимент", подослав с деньгами военнообязанного.

Белый бус Opel Vivaro, на котором обвиняемый должен был вывезти своего знакомого, остановили на блокпосту в Хмельницком. В машине нашли 1500 долларов в правой дверце автомобиля и еще 1300 долларов — в фаре.

Один из свидетелей рассказал, что отец подсудимого был командиром воинской части. Другой свидетель указал, что мужчина хвастался связями в правоохранительных органах. Также в личной переписке он вспоминал влиятельного дядю, который умер "по состоянию здоровья", и уверял, что имеет "очень много своих людей" на границе.

Как "помощника" уклониста наказали

Суд признал украинца виновным и приговорил к восьми годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, юристы объяснили Фокусу, о чем нужно сообщать в ТЦК, чтобы избежать штрафа.

В Тернопольском областном ТЦК сообщили, что вечером 7 сентября нетрезвый мужчина разбил дверь военкомата, желая мобилизоваться.