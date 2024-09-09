Вантажі військового призначення: у кібератаки спецслужб РФ і Білорусі в Польщі була особлива мета (відео)

За словами заступника прем'єр-міністра Польщі Кшиштофа Гавковського, з 2023 року чисельність кібератак подвоїлася, чимало з них були спрямовані на логістичні компанії, які постачають вантажі військового призначення Україні.

Related video

Польські служби безпеки нейтралізували кібероперацію Росії та Білорусі. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, передає Sky News.

Варшава неодноразово звинувачувала Москву в спробі дестабілізувати становище в Польщі через постачання військової допомоги сусідній Україні. У РФ звинувачення відкидають.

Кшиштоф Гавковський, заступник прем'єр-міністра Польщі, заявив сьогодні, що диверсанти, які діють із Білорусі у співпраці з Росією, намагалися отримати інформацію з державних установ.

"Білоруські та російські іноземні служби... переслідували конкретну мету — вимагати інформацію, шантажувати окремих осіб і установи та вести фактичну кібервійну", — заявив Гавковський.

За його словами, спробі запобігли. Гавковський також зазначив, що з 2023 року чисельність кібератак подвоїлася. Вони були спрямовані на польські організації та установи, зокрема й логістичні компанії, які постачають вантажі військового призначення в Україну.

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський — про кібератаки РФ і Білорусі

"У кіберпросторі небезпеки виникають щогодини, щохвилини. Часто трапляється, що за день відбувається понад тисяча інцидентів", — сказав він.

Нагадаємо, стало відомо, що отримає Тегеран від співпраці з Москвою і постачання ракети Ababil і Fath 360.

Також повідомлялося, що Польща стає провідною танковою державою в Європі: що в арсеналі Війська Польського.