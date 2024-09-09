Грузы военного назначения: у кибератаки спецслужб РФ и Беларуси в Польше была особая цель (видео)

По словам заместителя премьер-министра Польши Кшиштофа Гавковского, с 2023 года численность кибератак удвоилось, многие были направлены на логистические компании, которые поставляют грузы военного назначения Украине.

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Польские службы безопасности нейтрализовали кибероперацию России и Беларуси. Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Дональд Туск, передает Sky News.

Варшава неоднократно обвиняла Москву в попытке дестабилизировать положение в Польше из-за поставок военной помощи соседней Украине. В РФ обвинения отвергают.

Кшиштоф Гавковский, заместитель премьер-министра Польши, заявил сегодня, что диверсанты, действующие из Беларуси в сотрудничестве с Россией, пытались получить информацию из государственных учреждений.

"Белорусские и российские иностранные службы… преследовали конкретную цель — вымогать информацию, шантажировать отдельных лиц и учреждения и вести фактическую кибервойну", — заявил Гавковский.

По его словам, попытка была предотвращена. Гавковский также отметил, что с 2023 года численность кибератак удвоилось. Они были направлены на польские организации и учреждения, в том числе и логистические компании, которые поставляют грузы военного назначения в Украину.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский — о кибератаках РФ и Беларуси

"В киберпространстве опасности возникают каждый час, каждую минуту. Часто случается, что за день происходит более тысячи инцидентов", — сказал он.

Напомним, стало известно, что получит Тегеран от сотрудничества с Москвой и поставок ракеты Ababil и Fath 360.

Также сообщалось, что Польша становится ведущей танковой державой в Европе: что в арсенале Войска Польского.