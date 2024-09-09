Дрон, що впав у Латвії, був "шахедом", начиненим вибухівкою, — місцеві ЗМІ

За дроном стежили, але не знищили, оскільки не були впевнені, що це військовий об'єкт. Наразі проводиться аналіз БПЛА.

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Безпілотник, який "приземлився" в Латвії, був російським "шахедом", начиненим вибухівкою. Про це пише видання LSM+.

Командувач Національних збройних сил генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що дрон типу "шахед" упав 7 вересня в Гайгалавській волості Резекненського району. Наразі проводять поглиблений аналіз компонентів БПЛА.

За його словами, протягом усього інциденту латвійська армія у співпраці з партнерами з НАТО стежила за ситуацією.

Калніньш підтвердив, що це був ударний безпілотник із вибухівкою, що не вибухнула, яку потім знешкодив на землі підрозділ НЗС. Наразі не відомо, приземлився дрон сам по собі чи впав.

Міністр оборони Андріс Спрудс зі свого боку заявив, що реагуючи на інцидент, Латвія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Він наголосив, що повітряний простір Латвії було порушено дроном країни-агресора, і саме так оцінюється ця ситуація.

Раніше в програмі "900 секунд" телеканалу TV3 голова оборонного відомства зазначав, що якщо такі ситуації повторяться і такі польоти стануть "регулярними", то буде "конкретна реакція".

Нагадаємо, раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами.

У березні заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав Латвію "країною, якої не існує".