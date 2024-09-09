Упавший в Латвии дрон был "шахедом", начиненным взрывчаткой, — местные СМИ

За дроном следили, но не уничтожили, поскольку не были уверены, что это военный объект. В настоящее время проводится анализ БПЛА.

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Беспилотник, "приземлившийся" в Латвии, был российским "шахедом", начиненным взрывчаткой. Об этом пишет издание LSM+.

Командующий Национальных вооруженных сил генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что дрон типа "шахед" упал 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского района. В настоящее время проводится углубленный анализ компонентов БПЛА.

По его словами, на протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией.

Калниньш подтвердил, что это был ударный беспилотник с не взорвавшейся взрывчаткой, которую затем обезвредило на земле подразделение НВС. Пока не известно, приземлился ли дрон сам по себе или упал.

Министр обороны Андрис Спрудс в свою очередь заявил, что реагируя на инцидент, Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе. Он подчеркнул, что воздушное пространство Латвии было нарушено дроном страны-агрессора, и именно так оценивается эта ситуация.

Ранее в программе "900 секунд" телеканала TV3 глава оборонного ведомства отмечал, что если такие ситуации повторятся и подобные полеты станут "регулярными", то последует "конкретная реакция".

Напомним, ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами.

В марте заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал Латвию "страной, которой не существует".