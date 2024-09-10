Розвідник, ретранслятор, камікадзе: ЗС РФ готують пластиковий дрон-невидимку "Ася" (фото)

Згідно із задумом розробників, дрон, побудований за аеродинамічною схемою "тейлсіттер", має бути непомітний на радарах протиповітряної оборони.

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У російському конструкторському бюро "Синергія" 9 вересня заявили, що ЗС РФ незабаром на передовій в Україні протестують пластові дрони "Ася". Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 9 вересня.

Повідомляється, що побудований за аеродинамічною схемою "тейлсіттер" дрон повністю виконаний із пластику, через що він буде непомітний на радарах протиповітряної оборони. Конструкторське бюро заявляє, що може виготовляти деталі для цих безпілотників за допомогою 3D-друку, що знижує ринкову вартість порівняно зі схожими моделями.

Характеристики російського дрона "Ася"

час, протягом якого система перебуває в польоті, — 1 година;

радіус польоту — 30 км;

навантаження — 1 кг;

час розгортання становить — 5 хвилин;

Повідомляється, що дрон доступний у трьох варіантах — розвідник, ретранслятор, камікадзе. Безпілотник може комплектуватися тепловізійною камерою, до всього іншого для нього не потрібен засіб запуску.

За твердженнями розробників, через низьку вартість у цього БПЛА зараз у РФ немає аналогів, а основне його призначення — для розвідки.

Нагадаємо, що норвезька армія переходить на снайперську гвинтівку M107A1. Barrett M107A1 — вдосконалена версія моделі M107. У конструкції використовуються титан і полімери, а також патентоване нікель-тефлонове покриття.

Також повідомлялося, що Вашингтон надіслав Конгресу засекречену доповідь про стратегію війни в Україні. Доповідь, про яку йдеться, очікували ще в червні. Зволікання викликане невдоволенням республіканців, які пригрозили заблокувати подальшу допомогу Україні.