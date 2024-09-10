Надихнулися українською розробкою: у Китаї до FPV-дронів прикрутили штурмові гвинтівки QBZ-95 (фото)

За словами журналістів, така тактика, судячи з усього, була інспірована схожим застосуванням на передовій в Україні, де БПЛА атакували позиції супротивника і бронетехніку.

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Нещодавні повідомлення в китайських соцмережах свідчать про те, що збройні сили країни вдаються до інновацій щодо FPV-дронів: їх доповнюють штурмовими гвинтівками QBZ-95. Про це пише Army Recognition.

Дрони використовують для прицільної стрільби. Тактика, судячи з усього, була інспірована схожим застосуванням на передовій в Україні, де БПЛА застосовувалися проти ворожих позицій і бронетехніки.

Ця адаптація FPV-дронів являє собою еволюцію у використанні БПЛА на полі бою і надає можливість вести вогонь на відстані, мінімізуючи ризики для оперативних сил. Це значне досягнення в сучасних військових стратегіях об'єднує технологію дронів із традиційним озброєнням для підвищення оперативної ефективності.

Поки що такі системи не стали розповсюдженими, але все ж набувають популярності, особливо у випадках, коли в пріоритеті тактична раптовість і зниження ризиків для особового складу. Приклади з України, а тепер і з Китаю вказують на те, що технологія може стати стандартом у майбутніх військових доктринах у всьому світі, зазначають журналісти.

Штурмові гвинтівки QBZ-95

Гвинтівка QBZ95

Гвинтівка QBZ95

Гвинтівка QBZ95 на безпілотному транспорті

Гвинтівки QBZ-95 серії QBZ розроблені китайською компанією NORINCO.

Калібр — 5,8 мм DBP87 — вважається унікальним китайським стандартом. У гвинтівок НАТО — калібр 5,56x45 мм, який використовується в багатьох країнах, зокрема у Таїланді.

Ця модель розроблена для надійної роботи та широко застосовувалася в Народно-визвольній армії КНР завдяки надійності.

QBZ-95 відома своєю конструкцією Булпап для більшої маневровості без шкоди для довжини ствола, необхідної для точності на великих відстанях. У гвинтівки фіксований приклад, перемикачі вогню, доступні з обох боків, і полімерний магазин оновленого дизайну.

Військові Узбекистану, Білорусі та Єгипту зараз вчаться користуватися штатною зброєю НВАК поряд із росіянами.

Нагадаємо, що норвезька армія переходить на снайперську гвинтівку M107A1.

Також повідомлялося, що керівництво Індії замовило 73 тисячі гвинтівок SIG716 в американської компанії SIG Sauer.