Ультиматум Путіна: під час візиту до Туреччини супроводжувати мають російські винищувачі, — ЗМІ

За даними журналістів, виконати вимогу глави Кремля складно, оскільки системи ППО НАТО можуть прийняти російські винищувачі за ворожі цілі.

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Російський президент Володимир Путін зажадав, щоб під час візиту до Туреччини його супроводжували російські винищувачі, що відтермінувало поїздку до Стамбула. Про це повідомляє британський новинний сайт Middle East Eye з посиланням на джерела.

Туреччина балансує між своїми зобов'язаннями по НАТО і контактами з Росією, зазначають журналісти. У липні президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в умовах, коли є 32 союзники, немислимо, щоб усі дотримувалися одних поглядів щодо кожного питання.

За даними журналістів, виконати вимогу глави Кремля складно, оскільки системи ППО НАТО можуть прийняти російські винищувачі за ворожі цілі.

Одне з джерел журналістів зазначило, що Анкара не схиляється до того, щоб відключити системи Альянсу і виконати запит про винищувачі.

Уряд Туреччини міг би спрямувати винищувачі, щоб зустріти і супроводити глав держав, які летять із візитом до країни. Про це повідомив журналістам неназваний колишній турецький посол.

"Тим не менш, я не можу пригадати жодного візиту, під час якого офіційні особи зарубіжних країн хотіли б узяти із собою ще й винищувачі", — сказав посол.

Ще один посол сказав виданню, що стосовно такого запиту немає чітких вказівок, тобто питання перебуває "в сірій зоні" і складно сказати, як слід чинити в таких випадках.

Візит планувався на початок жовтня, але через невирішене питання з російськими винищувачами тепер це малоймовірно, пишуть журналісти.

Російські офіційні особи, зі свого боку, називали готелі в Анкарі, які перебувають у власності американських готельних операторів, небезпечними для російського президента.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп уникнув відповіді на запитання, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні проти РФ.

Також повідомлялося, що, за даними The Times, українські "морські котики" проводять таємні операції в тилу росіян.