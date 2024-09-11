Ультиматум Путина: во время визита в Турцию сопровождать должны российские истребители, — СМИ

По данным журналистов, выполнить требование главы Кремля сложно, поскольку системы ПВО НАТО могут принять российские истребители за вражеские цели.

Related video

Российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы во время визита в Турцию его сопровождали российские истребители, что отсрочило поездку в Стамбул. Об этом сообщает британский новостной сайт Middle East Eye со ссылкой на источники.

Турция балансирует между своими обязательствами по НАТО и контактами с Россией, отмечают журналисты. В июле президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в условиях, когда есть 32 союзника, немыслимо, чтобы все придерживались одних взглядов по каждому вопросу.

По данным журналистов, выполнить требование главы Кремля сложно, поскольку системы ПВО НАТО могут принять российские истребители за вражеские цели.

Один из источников журналистов отметил, что Анкара не склоняется к тому, чтобы отключить системы Альянса и выполнить запрос об истребителях.

Правительство Турции могло бы направить истребители, чтобы встретить и сопроводить глав государств, которые летят с визитом в страну. Об этом сообщил журналистам неназванный бывший турецкий посол.

"Тем не менее, я не могу припомнить ни одного визита, в ходе которого официальные лица зарубежных стран хотели бы взять с собой еще и истребители", — сказал посол.

Еще один посол сказал изданию, что в отношении такого запроса нет четких указаний, то есть вопрос находится "в серой зоне", и сложно сказать, как следует поступать в подобных случаях.

Визит планировался на начало октября, но из-за нерешенного вопроса с российскими истребителями теперь это маловероятно пишут журналисты.

Российские официальные лица, в свою очередь, называли отели в Анкаре, которые находятся в собственности американских гостиничных операторов, опасными для российского президента.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против РФ.

Также сообщалось, что, по данным The Times, украинские "морские котики" проводят тайные операции в тылу россиян.