"Другий День народження": під час евакуації на Донбасі волонтери зустріли солдата ЗС РФ (відео)

Волонтер Данило Захарченко поділився історією, яка трапилася в місті Українськ. За його словами, волонтери не були попереджені про те, що у будинку поруч оселилися російські окупанти.

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Під час евакуації мирного населення з міста Українськ Селидівської громади у Покровському районі Донецької області група українських волонтерів зустріла російського військового. Про це повідомив волонтер Данило Захарченко на своїй сторінці в Instagram у середу, 11 вересня.

Волонтери приїхали на залишену раніше заявку з проханням забрати шістьох осіб з Українська. Однак евакуюватися зрештою вирішило лише троє. На опублікованих кадрах Захарченко розмовляє з жінкою і забирає у неї речі, щоб забрати в бус.

У наступному відео волонтер говорить: "Сюди йде росіянин". Окупант запитав, що відбувається. Волонтери відповіли, що вони з Покровська і приїхали забрати мирних жителів. Той запитує, де люди, на що волонтери кажуть, що ті у підвалі.

Російський військовий агресивно говорить, щоб вони швидко їхали та відпускає їх разом з цивільними. Всі сідають в автомобіль і рушають.

"Назвати його адекватним? Може бути. Тому що ми все ще живі, здорові, нас відпустили. Назвати його нерозумним? Також може бути. Тому що він йшов без броні, без каски, з одним автоматом і не зі зброєю чи ні. Вважаю, що у нас сьогодні другий День народження", — прокоментував ситуацію Захарченко.

За словами волонтера, ті люди, які залишали заявку на евакуацію вони, ймовірно, знали, що відучора у сусідньому будинку живуть росіяни. Захарченко зазначив, що волонтери не були про це попереджені.

Нагадаємо, 30 серпня російський безпілотник атакував евакуаційний автобус під Покровськом, який мав вивезти людей з прифронтових територій. За кілька метрів від нього їхала знімальна група телеканалу "1+1".

11 вересня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи ЗС РФ наблизилися до околиць міста Селидове.