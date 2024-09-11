"Второй День рождения": во время эвакуации на Донбассе волонтеры встретили солдата ВС РФ (видео)

Волонтер Даниил Захарченко поделился историей, которая случилась в городе Украинск. По его словам, волонтеры не были предупреждены о том, что в доме рядом поселились российские оккупанты.

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Во время эвакуации мирного населения из города Украинск Селидовской громады в Покровском районе Донецкой области группа украинских волонтеров встретила российского военного. Об этом сообщил волонтер Даниил Захарченко на своей странице в Instagram в среду, 11 сентября.

Волонтеры приехали на оставленную ранее заявку с просьбой забрать шесть человек с Украинской. Однако эвакуироваться в итоге решило только трое. На опубликованных кадрах Захарченко разговаривает с женщиной и забирает у нее вещи, чтобы забрать в бус.

В следующем видео волонтер говорит: "Сюда идет россиянин". Оккупант спросил, что происходит. Волонтеры ответили, что они из Покровска и приехали забрать мирных жителей. Тот спрашивает, где люди, на что волонтеры говорят, что те в подвале.

Российский военный агрессивно говорит, чтобы они быстро ехали и отпускает их вместе с гражданскими. Все садятся в автомобиль и едут.

"Назвать его адекватным? Может быть. Потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его неразумным? Также может быть. Потому что он шел без брони, без каски, с одним автоматом и не с оружием или нет. Считаю, что у нас сегодня второй День рождения", — прокомментировал ситуацию Захарченко.

По словам волонтера, те люди, которые оставляли заявку на эвакуацию они, вероятно, знали, что со вчерашнего дня в соседнем доме живут россияне. Захарченко отметил, что волонтеры не были об этом предупреждены.

Напомним, 30 августа российский беспилотник атаковал эвакуационный автобус под Покровском, который должен был вывезти людей с прифронтовых территорий. В нескольких метрах от него ехала съемочная группа телеканала "1+1".

11 сентября военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что подразделения ВС РФ приблизились к окраинам города Селидово.