Спробували, але зазнали невдачі: чому рій дронів переміг армію Китаю

Під час військових навчань НВАК намагалася протистояти рою безпілотників, але в підсумку вдалося відбити лише 40% їхнього числа. За цими результатами перед армійцями постає питання про створення багаторівневого захисту від БПЛА.

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Експерти вважають, що для ефективної боротьби з роєм безпілотників може знадобитися багаторівневий захист, що містить радіоелектронні перешкоди, ракети класу "земля-повітря" і лазери.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) нещодавно випробувала свої можливості по боротьбі з роєм безпілотників, домігшись лише 40-відсоткового успіху в протидії рою з 11-12 дронів.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про ефективність зграї бойових дронів, яку китайці виявили під час навчань.

У навчаннях використовувалися шість самохідних зенітних артилерійських установок Type 95 і три Type 07.

Незважаючи на наявність сучасних систем стеження і цілевказівки, для НВАК виявилося проблематичним збивати швидкі і невеликі безпілотники, здатні швидко змінювати траєкторію.

Ці випробування підкреслюють проблематичність боротьби з великими роями дронів.

Експерти вважають, що для ефективної протидії дронам, що рояться, знадобиться багаторівневий захист, що включає радіоелектронні перешкоди, ракети класу "земля-повітря" і лазери.

Скромні успіхи Китаю в боротьбі з роєм дронів

Безпілотники продовжують змінювати обстановку на сучасному полі бою. Малі безпілотні літальні апарати (БПЛА) з великим успіхом застосовуються проти основних бойових танків (ОБТ), колон техніки і навіть передових позицій противника. Навіть одиночному БПЛА з видом від першої особи (FPV) важко протистояти, а так званими "роями" безпілотників можна швидко придушити противника.

"Рої перевершують безпілотники з індивідуальним управлінням завдяки зв'язку між дронами, що дає змогу передавати інформацію, зібрану датчиками одного дрона, безпосередньо всій групі та коригувати її поведінку без додаткової участі оператора або командирів", — пишуть Джош Кертіс і Ентоні Де Лука-Баратта для The National Interest.

Збройні сили США вивчають варіанти протидії такій загрозі, але їхні успіхи обмежені. Хороша новина полягає в тому, що те ж саме справедливо і для Китаю. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) нещодавно провела операцію з боротьби з роєм безпілотників, під час якої змогла відбити лише 40% рою.

Китайські державні ЗМІ на початку минулого місяця повідомили, що під час нещодавніх навчань НВАК провела випробування своїх можливостей у боротьбі з роєм дронів. Згідно з повідомленнями, рій складався всього з 11-12 безпілотників комерційного типу. Завданням 77-ї групи сухопутних військ Народно-визвольної армії було знищення безпілотників — для цього використовувалися два типи гусеничних самохідних зенітних артилерійських установок.

Кадри навчань у Китаї за участю рою дронів Фото: Скрін відео

Міжнародна військово-аналітична компанія Janes повідомляє, що вона проаналізувала відеозображення і "виявила, що спочатку в бій з БПЛА вступили шість зенітних самохідних установок Type 95 (також відомих як PGZ-95). Три 35-мм ЗСУ PGZ-09 (Type 07) також становили початкову відповідь НВАК на БПЛА".

За словами Джейнса, "PGZ-95 оснащені 25-мм гарматами Туре 87 із системою управління вогнем, що охоплює електрооптичний комплекс, встановлений у носовій частині башти. Комплекс містить телевізійну камеру стеження з дальністю дії 6 км, інфрачервону камеру стеження з дальністю дії 5 км і лазерний далекомір (LRF) з дальністю дії 500-5500 м. Усе це допомагає розрахувати дані для наведення зброї".

Зенітні установки досягли лише 40% влучань, що набагато менш ефективно, ніж хотілося б НВАК — і слід додати, що йшлося лише про дюжину дронів. Якби рій складався з кількох десятків або, можливо, сотень БПЛА, це означало б, що значний відсоток із них прорветься.

"Стрільба по роях безпілотників все ще залишається доволі складною через їхню швидкість і невеликий розмір, а також здатність змінювати траєкторію польоту, через що артилеристи легко втрачають цілі", — пояснив CCTV Дуань Сяолун із неназваного полку 77-ї групи сухопутних військ НВАК, повідомляє Interesting Engineering.

Китайські військові застосовують антидронові системи Фото: Скрін відео

Знадобиться багаторівневий захист

Системи ППО, призначені для боротьби з пілотованими літаками і ракетами, поки що залишаються ефективними проти окремих дронів, але проблема полягає в їхній вартості. Зенітні ракети, які коштують сотні тисяч або навіть мільйони доларів, просто не підходять для боротьби з безпілотниками.

Для протидії роям дронів потрібен багаторівневий захист, що включає системи електронних перешкод, ракети класу "земля-повітря", системи зброї ближнього бою (CIWS), зброю спрямованої енергії (DEW) і лазери. Навіть цього може виявитися недостатньо, щоб зупинити великий рій безпілотників. Але це проблема, з якою стикаються не тільки американські військові.

Для протидії роям дронів потрібен багаторівневий захист

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].