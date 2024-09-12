Для відбиття Курщини РФ зібрала від 35 до 60 тис особового складу, — експерт (відео)

Олексій Гетьман не впевнений, що українські війська там будуть триматись до останнього, однак припустив, що це може бути частиною плану з відволікання сил ЗС РФ.

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Для відбиття Курської області Російська Федерація зібрала від 35 до 60 тисяч військових. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони готувались. Вони зібрали по різним оцінкам від 35 тисяч до 60, як каже Верховний головнокомандувач. Там повітряно-десантні війська, десантно-парашутні війська, десантно-штурмові війська та бригади морської піхоти", — розповів Олексій Гетьман.

За словами експерта, війська РФ зібрані з різних ділянок фронту. Їх переміщували, шукали в тилу та відправляти в Курську область не дуже підготовленими, навіть без обов'язкового бойового злагодження.

"Наспіх вони були перекинути й пробують робити те, що наказав їм Путін — до 1 жовтня видавити наші війська з тих позицій", — додав військовий оглядач.

Він зазначив, що в разі переваги російських ЗС не впевнений, що наші "війська будуть в Курській області "триматись до останнього".

"Цілком можливо, що і такий був наш план — відволікти великі сили ворога, а потім відійти та зберегти наші підрозділи і переміщати їх вже в інші місця", — зазначив він.

Ситуація в Курській області

За словами військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, ЗС РФ посилюють наступальний потенціал у Курській області та зібрали в рази більше особового складу, ніж ЗСУ. Наразі російські війська переправилися через річку Сейм у Глушківському районі, посилили свій наступальний потенціал і активно атакують з Коренево.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що контрнаступальні дії ЗС РФ поруч із населеними пунктами в російському регіоні є частиною українського плану. Він додав, що ситуація наразі контрольована.